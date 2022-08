Sottil dopo la vittoria dell’Udinese a Monza: «Siamo stati belli e aggressivi, successo meritato»

«Temevo molto questa partita, con Stroppa non avevo mai vinto nelle serie inferiori e le statistiche non saranno decisive, ma un po’ contano. Alla fine quando ci siamo salutati gliel’ho detto: “Giovanni stavolta è toccato a me”».

Andrea Sottil ha l’animo più leggero dopo la sua prima vittoria in serie A. La potenza del risultato manda, almeno a caldo, nel dimenticatoio le tante cose che non hanno funzionato a Monza anche se Sottil nella sua analisi ha visto quasi solo aspetti positivi.

«Innanzitutto l’aggressività – spiega –, siamo andati a prenderli alti, rubando spesso palla nella loro metà campo. Abbiamo avuto cinque-dieci minuti un po’ così solo a metà del secondo tempo, ma poi ci siamo ripresi andando a vincere la partita».

AUTOSTIMA

La vittoria vale tanto in termini di classifica: «È anche una iniezione di autostima – evidenzia il tecnico bianconero –,vincere è bello. Siamo venuti qui convinti di poterci prendere i tre punti e siamo soddisfatti. Il Monza ha tanti elementi di valore, non dimentichiamocelo.

Siamo arrivati dodici volte dentro l’area di rigore, creando quattro limpide occasioni ed evidenziando una buona condizione fisica. Questa squadra ha un motore importante, ci sono giocatori bravi ad attaccare lo spazio e ho visto più verticalità nel gioco. Certo, c’è qualcosa da migliorare, ma lo sappiamo».

SCELTE

Pereyra esterno basso a destra ha sorpreso. «Avevo pensato a questa soluzione già con la Salernitana – confessa Sottil –, il Tucu mi ha dato la sua disponibilità e con la sua fisicità e il suo talento ha disputato un’ottima gara. Non sono assolutamente sorpreso. Certo, lo so anch’io che in mezzo al campo ci sarebbe servito».

Pereyra a tutta fascia non deve suonare come una bocciatura definitiva per Ebosele: «È un ragazzo che ha qualità prettamente offensive – spiega la sua scelta Sottil –, è dotato di una straordinaria velocità, sta lavorando con grande applicazione per migliorare in un ruolo delicato, sono convinto che nel corso della stagione ci darà una grande mano».

SU E GIU’

La nota più positiva della giornata è forse il ritorno di Beto che ha bagnato la sua prima gara da titolare con il gol: «Pochi attaccanti come lui allungano la squadra, e quando parte in pochi riescono a stargli dietro. L’ho tolto perché era stanco, come Deulofeu, del resto».

Ecco, il catalano, invece, ha fatto dannare i tifosi bianconeri per i tanti errori commessi: «Secondo me gli manca il gol – conclude Sottil –, si allena bene come tutti, deve stare più sereno e togliersi questo fardello mentale. Solo così il gol arriverà presto».