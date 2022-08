Ehizibue, Bellerin o Boey per l’Udinese: è corsa a tre per l’esterno col nigeriano favorito

È ristretta a Kingsley Ehizibue e Hector Bellerin, con Sacha Boey molto più defilato, la corsa per portare il nuovo esterno destro alla corte di Andrea Sottil, l’allenatore dell’Udinese che da parte sua spera in tempi brevi, anzi brevissimi, pur di inserire un giocatore che gli dia maggiori garanzie dell’acerbo Festy Ebosele, lasciato in panchina con Salernitana e Monza dopo lo scampolo di partita col Milan.

Con Fiorentina e Roma alle porte, Gino Pozzo non ha certo bisogno che sia il suo allenatore a sollecitargli un acquisto che a pochi giorni dalla chiusura del mercato somiglia alla classica toppa sul buco, quello lasciato aperto dalla doppia cessione di Nahuel Molina, finito all’Atletico Madrid, e Brandon Soppy che ha preso la via di Bergamo.

Una falla che finora Sottil ha cercato di arginare alla bell’e meglio, prima con l’azzardata mossa di Perez, in versione ala “debole” contro la Salernitana, fino al momento dell’espulsione dell’argentino, e poi andando sull’usato sicuro col “Tucu” Pereyra a Monza.

Due espedienti che, va detto, sono stati favoriti anche dai capricci di Ehizebue, il 27enne nigeriano che lunedì scorso ha visitato la sede e le strutture bianconere, giusto per ricordare come l’affare, da chiudere a 1.5 milioni di euro, fosse ormai solo da annunciare, per poi fare rientro in Germania, rivestendo la maglia del Colonia con cui ha giocato giovedì in Conference League, partendo dalla panchina.

Sono quindi sorte delle problematiche, forse Ehizibuei ha dubitato anche stavolta, dopo avere detto no al Genoa anni fa, dopo una visone mistica, sta di fatto che l’Udinese ha deciso di porre una deadline, facendo sapere al diretto interessato che la risposta definitiva è attesa entro lunedì.

Da quanto filtrato sabato, sembra che l’ultimatum abbia già fatto effetto, visto che l’esterno 27enne sembra essersi convinto a vestire la maglia dell’Udinese.

Nell’attesa, il piano B è già scattato, visto che Alberto Botines, l’agente di Hector Bellerin, ci ha confermato che sono ripresi i contatti per il suo assistito: «Ne stiamo parlando».

Il 27enne spagnolo Bellerin ha ancora un anno di contratto con l’Arsenal, guadagna quasi 6 milioni di euro all’anno e arriverebbe a Udine solo in prestito, ricalcando l’operazione fatta a gennaio con Pablo Marì.

La terza opzione porta invece a Sacha Boey, il franco-camerunense classe 2000 del Galatasaray a cui, nei giorni scorsi, l'Udinese avrebbe presentato un’offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 4.5 milioni di euro.