Nobile: «Apu sei grande, io porterò in dote difesa ed esperienza»

La promozione in A2 conquistata a Montecatini, il successo dello scorso anno in Coppa Italia: titoli, o quantomeno obiettivi, raggiunti dall’Apu anche grazie al contributo di Vittorio Nobile. Uno che, di nome, già rappresenta una piccola assicurazione di successo. Nomen omen, d’altronde.

E un titolo, seppur nobiliare, può sempre, a suo modo, calamitare altri titoli. In senso lato, ulteriori vittorie. Lungi però dall’essere un semplice talismano al collo di coach Boniciolli, “Vito” da Basiliano è un elemento fondante, e fondamentale, del roster bianconero che, in questi giorni, è al lavoro in ritiro a Tarvisio.

Nobile, mai come quest’anno, il vostro sembra essere un dream team. È d’accordo?

«Migliorarsi rispetto alla passata stagione non era facile, ma la società si è superata andando a ingaggiare giocatori di una categoria superiore, quasi tutti provenienti dalla A1. Da un punto di vista personale, è gratificante essere ancora qua, a lottare per questa maglia.

Sono al mio settimo anno a Udine e non cambierei nulla di quello che ho fatto nel mio percorso. Sono contentissimo, mi sento parte viva del progetto».

Quali impressioni ha avuto dai primi allenamenti?

«Mi sono reso conto che siamo una squadra davvero grande. E parlo proprio in termini di taglia. Il talento dei singoli non è in discussione: starà a noi, sin da subito, creare poi la chimica giusta. Il clima, in generale, è molto sereno: siamo tutti atleti di livello, ognuno con un vissuto importante alle spalle».

Il finale dell’anno scorso può dirsi smaltito?

«Sappiamo che veniamo da una finale play-off persa, due contando quella della stagione precedente. Ne siamo consapevoli pur senza dovercelo ricordare a vicenda: sappiamo dove vogliamo arrivare, ma al tempo stesso siamo coscienti del fatto che la strada da percorrere sia lunghissima».

Qual è, allora, la ricetta per arrivare in fondo?

«Intanto, non va dimenticato l’impatto avuto da alcuni infortuni sull’esito degli scorsi play-off. In generale, forse, l’ideale sarebbe partire più piano rispetto alla passata stagione, anche a livello di risultati.

In tal caso, perdere una partita in corso d’opera non sarebbe un dramma, ma ci permetterebbe di arrivare più pronti al traguardo. Per quanto ritengo che già l’anno scorso fossimo tutti più che preparati per la fase clou».

Cosa reputa di poter dare a questo gruppo?

«La mia difesa, la mia esperienza. Voglio quindi aiutare i più giovani a migliorare, voglio mettermi a disposizione dei miei compagni, dello staff, portando anche un po’ di serenità a tutto l’ambiente».

Come procede la conoscenza con gli altri corregionali del roster?

«Cusin è una persona super alla mano, è davvero simpaticissimo. Per quanto riguarda Gaspardo, per ora conosco di più i suoi due fratelli. Mi sembra, ad ogni modo, che tutti e tre abbiano caratteri simili: sono grandi lavoratori con la testa sulle spalle. Con Mian, invece, si era già creato un bel legame dopo la sua prima esperienza a Udine di due anni fa».