Alice Mizzau tra le damigelle di Federica Pellegrini: ecco il balletto postato dalla Divina

Vestita in rosa cipria con bracciale floreale abbinato al bouquet della sposa, Alice Mizzau è stata una delle cinque damigelle d’onore di Federica Pellegrini, che sabato a Venezia ha sposato l’allenatore Matteo Giunta nell’evento più mondano dell’estate. Abbiamo raggiunto telefonicamente la nuotatrice di Codroipo all’aeroporto, in attesa di ripartire verso la Sardegna da dove era volata in laguna per le nozze della sua amica ed ex compagna di vasca.



Alice ci ha raccontato le emozioni di chi ha vissuto da vicino la cerimonia e il ricevimento, organizzati dal wedding planner e presentatore tv Enzo Miccio e di cui le foto circolano da ore in rete.Qui l'intervista

