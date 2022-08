La Gesteco va al mare e Nikolic conferma: «Siamo già un bel gruppo»

La Ueb Gesteco Cividale prosegue a gonfie vele la propria preparazione in vista della nuova stagione che la vedrà essere una matricola in serie A2.

In attesa di essere al completo con il rientro dal Camerun di Mouaha impegnato fino a domenica 28 con la Nazionale del Paese per le qualificazioni al Mondiale, gli uomini di coach Pillastrini hanno concluso la prima settimana di lavoro e le prime impressioni sono positive.

Ora le aquile da mercoledì al 3 settembre si sposteranno al Bella Italia Village di Lignano per continuare gli allenamenti e disputare il 2 -3 settembre il Memorial Bortoluzzi con Forlì, Rimini e Skrljevo. A raccontarci come procedono i lavori è Aleksa Nikolic, classe ’99 di 205 cm, new entry in casa ducale.

Cosa ti ha spinto a scegliere Cividale?

«Tutti mi avevano parlato benissimo della società del presidente Davide Micalich, e dopo averci anche giocato contro in Coppa Italia mi sono reso conto anche io di quanto sia solida ed ambiziosa questa realtà. Così ho scelto di continuare qui il mio percorso di crescita».

Ripensando alla finale di Coppa Italia che impressione ti aveva dato la Ueb in quell’occasione?

«Da avversario mi è andata bene. Ma devo riconoscere che di fronte avevamo una formazione davvero competitiva e forte; perciò, poi non ho esitato a venire a giocare nella città ducale».

Da una settimana ormai è iniziata la preparazione. Quali sono le prime impressioni?

«Devo dire che si lavora davvero molto. Ammetto che non avevo mai lavorato così tanto in tutta la mia carriera, e sono molto contento perché alla fine io, come anche i miei compagni, sono qui per questo».

Avevi già vissuto un campionato di A2?

«Sì. Ho giocato prima a Treviso sotto la guida di coach Pillastrini che è dunque una vecchia conoscenza, e poi a Rieti. Questo è il mio quarto anno nella categoria e posso dire di conoscere il campionato: non sarà una stagione facile ma ce la metteremo tutta».

Quali sono i tuoi punti di forza e quali invece quelli di debolezza?

«Sicuramente uno dei miei punti di forza è che non mollo mai: sono sempre pronto a dare intensità; un punto di debolezza potrebbe essere la fisicità se gioco sotto da cinque».

Prima dell’inizio del campionato, oltre ai due ritiri, c’è la Supercoppa. Cosa vi aspettate da questa competizione?

«Partiamo dal presupposto che ogni partita si gioca per vincere; poi quel che succederà lo vedremo solo giocando. Dobbiamo far fruttare al meglio queste settimane di lavoro per arrivare pronti sì alla Supercoppa, ma ancor di più per l’inizio del campionato».

Come ti stai trovando in Friuli?

«Mi sto trovando alla grande. È la prima volta che vengo qui ma mi piace davvero molto. È veramente una bella regione: il cibo ed il vino sono buonissimi».

Raccontaci qualche curiosità su di te.

«Posso dire di essere un calciatore con il fisico di un cestista. Ho giocato a calcio fino a 14 anni e sono anche piuttosto bravo; poi però ho iniziato con la palla a spicchi e non ho più smesso».