Old Wild West, ora si balla: è la settimana dei primi test

L’ultimo giorno di ritiro coincide con il primo testa stagionale per l’Apu Old Wild West. Lunedì 29 agosto il team bianconero conclude la sua permanenza a Tarvisio affrontando in amichevole i veneti del Rucker San Vendemiano, squadra che milita in serie B: palla a due alle 19 al palasport di via Atleti Azzurri d’Italia.

OSSERVATI SPECIALI

Lo scrimmage odierno è accompagnato da grande curiosità, dato che l’Apu si presenta ai nastri di partenza di questa stagione con un abito tattico decisamente rinnovato.

Sarà interessante vedere come gira la squadra con il doppio playmaker, oltre a verificare la coesistenza di tanti giocatori pericolosi dal perimetro.

Tanti gli osservati speciali: dall’americano Sherrill all’argentino Whelan, che si sta giocando le sue chance di permanenza a Udine, dal cavallo di ritorno Mian al pezzo da novanta Gaspardo.

GRUPPO UNITO

Tanto lavoro, sia tecnico tattico che atletico, per i bianconeri in questi cinque giorni tarvisiani. Un momento utile per mettere benzina nel serbatoio in vista di una stagione che si annuncia particolarmente impegnativa, ma anche per cementare un gruppo con numerosi volti nuovi.

Sabato 27 Antonutti e compagni hanno usufruito di mezza giornata di riposo e si sono concessi un’uscita sul monte Lussari con pranzo alla locanda “Al convento da Jure”. Aria buona e piatti tipici apprezzati da tutti i membri della comitiva Apu.

AGENDA BIANCONERA

Subito dopo l’amichevole con San Vendemiano l’Old Wild West rientrerà a Udine. Martedì la squadra godrà di un giorno di riposo, il primo dopo tredici giorni di preparazione atletica.

Mercoledì riprendono gli allenamenti al Carnera con doppia seduta alle 10 e alle 17.30, stesso programma giovedì. Venerdì si comincia a fare sul serio con la 6ª edizione del Memorial Pajetta: Apu in campo alle 20.45 al Carnera contro la Pallacanestro Trieste. In precedenza, alle 18.15, l’altra semifinale fra Reyer Venezia e Reale Mutua Torino.

Sabato alle 18.15 finale per il 3° e 4° posto, alle 20.45 finalissima. I biglietti sono in vendita sul sito Vivaticket e nelle undici rivendite autorizzate della provincia udinese: il tagliando giornaliero permette di assistere alle due semifinali o alle due finali e ha un prezzo che va dai 5 euro della curva ovest ai 12 euro del parterre oro.

PRIME AMICHEVOLI

Iniziano a rombare i motori delle squadre di serie A2. Numerosi gli scrimmage disputati nel fine settimana, da segnalare la vittoria di Latina sul campo della GeVi Napoli di A1 e quella di Treviglio contro la Reale Mutua Torino di coach Franco Ciani.