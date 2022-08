Udinese, non solo Ebosele: anche Bjiol e Ebosse in ritardo per la serie A

Quattro punti in tre giornate, calendario alla mano, possono essere considerati un buon bottino. Senza catturare l’occhio, come aveva fatto sul finire della passata stagione, l’Udinese viaggia a metà classifica e si appresta a ospitare al Friuli nel giro di pochi giorni (mercoledì 31 e domenica 4 settembre) Fiorentina e Roma due squadre decisamente superiori, specialmente quella di Mourinho, come organico.

Il gol a Monza di Udogie ha cambiato tutto: chissà che discorsi faremmo se l’Udinese non fosse riuscita a portare a casa l’intera posta in palio contro un avversario decisamente inferiore dal punto di vista tecnico.

Sottil ha speso parole di grande elogio per i suoi ragazzi, forse troppe visto che la partita all’U-Power Stadium ha evidenziato più difetti che pregi tra i bianconeri.

Il primo riguarda la gestione della fascia destra: cedere Soppy prima ancora di aver trovato il sostituto è stato un errore della società che ha causato non poche problematiche al tecnico.

E qui balza all’occhio una caratteristica di sempre del mercato friulano: sono tanti i giocatori che, appena acquistati, non si rivelano pronti all’uso per la serie A.

Il caso più eclatante è quello di Ebosele, bravissimo quando si tratta di spingere, ma inaffidabile in fase difensiva. Del resto non è che si potesse pretendere la luna da un ragazzo di appena vent’anni (li ha compiuti il 2 agosto) che vanta solo un’esperienza nella Premiership e tra l’altro neanche con una squadra di vertice.

In maniera meno accentuata lo stesso discorso può valere per Ebosse: alla prima a San Siro con il Milan non era disponibile Udogie, eppure Sottil a sinistra ha preferito Masina al camerunense.

Qualche dubbio lo ha lasciato nelle prime gare anche Bjiol, ma in questo caso è meglio aspettare un po’ prima di dare dei giudizi: la gara con il Chelsea non fa testo, e venti minuti con la Salernitana sono obiettivamente nulla per tirare delle conclusioni.

Certo, la sensazione è quella di un difensore si strutturato, ma un po’ lento. Ma prima di dare giudizi aspettiamo qualche partita.

Restando in tema di difensori fa specie la scomparsa dai radar di Sottil di Benkovic. Il difensore croato, dopo un buon minutaggio nelle amichevoli estive, non ha giocato nemmeno un minuto tra Coppa Italia e campionato.

Considerato che era stato tesserato a gennaio e che quindi, rispetto agli altri, ha già consumato un consistente periodo di ambientamento, le sue esclusioni insinuano dei dubbi sulla sua consistenza.

Non ci sono dubbi, invece, sul fatto che tra gli acquisti estivi l’Udinese ne abbia fatto uno azzeccato: Sandi Lovric. L’austriaco-sloveno piace per qualità tecniche e atteggiamento in campo.

Ha solo 24 anni e quindi vedrete che tra un paio di stagioni sarà lui uno dei pezzi che la gioielleria Pozzo metterà in vetrina.