La Maratonina di Udine si correrà il 18 settembre

La maratonina di Udine tornerà alla normalità domenica 18 settembre dopo due anni difficili e problematici a causa della pandemia. Sarà una 22ª edizione che riporterà per le vie della città il calore, l’entusiasmo e lo spirito agonistico dei nostri runner ma anche di quelli che verranno da fuori regione e dei formidabili atleti degli altopiani del Kenia da sempre attesi, ammirati e battaglieri. Il tutto ovviamene nel massimo rispetto delle misure di sicurezza.

Il sipario della complessa e ormai affermata manifestazione, spalmata in tre intense giornate di eventi collaterali, si alzerà venerdì 16 settembre con la terza edizione della salita al Castello di 400 metri (ore 18) in cui si sfideranno, ad invito, una trentina di grimpeur udinesi e carnici. Il giorno dopo dalle 16 in poi animeranno il centro cittadino la corsa dei cani e la minirum Despar per ragazzi che si svolgeranno su un anello per le vie principali della città sulla lunghezza di 800 metri. Domenica giornata clou con la maratonina internazionale di 21,097 km (una delle 110 del calendario nazionale) che scatterà alle 9,30 in piazza Primo maggio e con la StraUdine-mega Intersport, di 7 km, che un’ ora dopo muoverà da via Savorgnana. Ed entrambe si concluderanno in via Vittorio Veneto.

Si tratta di un programma eterogeneo e impegnativo sotto l’ aspetto organizzativo che l’Associazione maratonina udinese porta avanti da un ventennio con passione, dedizione e prestigiosi risultati. «Obiettivo primario della nostra associazione – dice il presidente della società, Paolo Bordon – è quello di portare a Udine campioni e maratoneti di caratura mondiale ma anche di promuovere lo sport a tutti i livelli e di allestire un secondo campionato italiano assoluto».

Novità di quest’anno è quella che la maratonina udinese fa parte del circuito “10 k+21 k”, ideato dal triestino Michele Gamba assieme all’ex campione europeo Venanzio Ortis. Proiettato nel futuro si tratta di un circuito articolato su quattro gare che oltre alla maratonina friulana comprende la corsa triestina dei Castelli di Miramare e San Giusto in programma il 16 ottobre, la Last 10 km inserita nella Veronamarathon (20 novembre) e la mezza maratona “Città di Palmanova” (27 novembre). Per la storia va ricordato che il Lions club udinese nel 2002 portò il podismo nel capoluogo friulano, evento che in seguito ebbe l’onore e l’onere di aver allestito con successo sia il campionato italiano di mezza maratona del 2002 sia quello mondiale del 2008.