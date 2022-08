Triestina-Pordenone, slitta il derby per il corteo dei lavoratori Wartsila: il posticipo si gioca alle 21

La notizia, nell’aria già due giorni fa, è diventata ufficiale. La prima giornata del girone A del campionato di serie C tra Triestina e Pordenone è stata posticipata alle 21 di sabato 3 settembre. si sarebbe dovuta giocare alle 17.30, la decisione è stata presa dalla Lega Pro su richiesta del club alabardato: d’accordo con la società neroverde, ha chiesto di far disputare la sfida in serale, visto che nel pomeriggio in città si tiene un corteo a sostegno dei 451 lavoratori della Wartsila a rischio licenziamento. Una scelta intelligente, che ha trovato gradimento comune ma in particolare dei tifosi giuliani.

Se si guarda soltanto l’aspetto sportivo, tuttavia, non si può non essere d’accordo che le luci accese del Rocco offriranno il giusto palcoscenico a questo splendido derby, che torna dopo più di tre anni di distanza. Si giocò l’ultima volta nel marzo del 2019 e, per il Pordenone, quel match rappresenta tuttora uno dei ricordi più dolci di tutta la storia del club. La squadra allora allenata dall’ex alabardato Attilio Tesser superò per 2-1 il gruppo dell’ex ramarro Massimo Pavanel e portò a 10 i punti di vantaggio sulla diretta rivale in testa alla classifica: praticamente grazie alla vittoria ottenuta a Valmaura i neroverdi blindarono la loro prima, storica e sinora unica, promozione in serie B. A segnare le reti decisive furono Burrai e Candellone, che sabato saranno nuovamente in campo.

Il match torna e vede inoltre scontrarsi due tra le maggiori favorite al salto tra i cadetti. A tal proposito due giorni fa ad Azzano Decimo era presente sugli spalti il tecnico della Triestina Andrea Bonatti, salito nella Destra Tagliamento a osservare dal vivo i prossimi avversari impegnati nell’amichevole – poi vinta per 2-1 – con l’Arzignano. La sfida di sabato sarà anche interessante visti i numerosi ex, tra cui Alessandro Lovisa, figlio del presidente dei ramarri Mauro, che sfiderà per la prima volta il Pordenone.