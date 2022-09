L’Apu tratta con la Lega basket per i diritti tv delle gare in trasferta

Si prospetta un ritorno al passato per l’Apu Old Wild West in tv. Con i palasport nuovamente aperti al 100% dopo due stagioni di limitazioni per il Covid, la società bianconera ha deciso di fare un’inversione a U: stop alle dirette delle partite casalinghe, si tratta con la Lega nazionale pallacanestro per trasmettere live le gare in trasferta.

GLI SCENARI

La scelta di non trasmettere più le dirette delle partite in casa è presto spiegata: ora che il Carnera è nuovamente aperto in tutta la sua capienza, gli incassi del botteghino vanno assolutamente salvaguardati. Per questo motivo i dirigenti Apu hanno pensato di tornare alle abitudini del periodo pre-pandemia, andando incontro agli appassionati.

La società sta negoziando con Lnp per ottenere l’ok circa la trasmissione in diretta, sulle frequenze di Udinese Tv, dei match lontano dal Friuli. Il dialogo fra le parti è fluido e nelle stanze bianconere c’è ottimismo sull’esito felice della trattativa, a testimonianza del fatto che le divergenze del passato sono state definitivamente appianate.

Nella stagione 2020/21 la vicenda dei diritti televisivi delle partite di campionato era finita addirittura in tribunale, con l’Apu all’attacco della Lnp, che con una normativa ad hoc limitava l’esercizio dei diritti audiovisivi con il chiaro intento di sviluppare il progetto LnpPass (la trasmissione delle gare di A2 e B in diretta streaming, previa sottoscrizione di un abbonamento) sul proprio sito internet.

RIAPRE IL CARNERA

A distanza di oltre due mesi dall’amarissima finale play-off persa con Verona, il palasport dei Rizzi torna a ospitare il grande basket. Domani, infatti, scatta la 6^ edizione del Memorial Pajetta con le semifinali Venezia-Torino (alle 18.15) e Udine-Trieste (20.45).

Con un singolo biglietto giornaliero è possibile assistere a entrambe le sfide: la prevendita procede piuttosto bene, dato che finora sono stati emessi 700 biglietti.

Il quadrangolare di questo fine settimana e i successivi impegni di Supercoppa, compreso il derby con Cividale, dovrebbero dare ulteriore slancio alla campagna abbonamenti bianconera, che finora ha portato alla sottoscrizione di circa 1200 tessere.

Raggiunta e superata la quadrupla cifra, ora si punta all’obiettivo dei 2000 abbonamenti. Ricordiamo che sia la prevendita dei biglietti per il Memorial Pajetta che la vendita degli abbonamenti è attiva sul sito Vivaticket e nelle undici rivendite autorizzate della provincia udinese.