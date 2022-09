Mercato del Pordenone in chiusura, via Sylla e Kupisz: possibile un ultimo colpo al fotofinish

Poche ore al gong. Il mercato chiude giovedì 1 settembre, alle 20, e il Pordenone si appresta a compiere le ultime operazioni di una campagna acquisti condotta sinora in maniera esemplare ingaggiando giocatori funzionali al progetto del nuovo allenatore Domenico Di Carlo.

Il quale, sulla scia delle emozioni suscitate dalla festa verdenera, in cui il club cittadino si è ufficialmente presentato a stampa e tifosi, ha lanciato un messaggio carico di speranza attraverso i social: «L’entusiasmo giusto per ripartire insieme. Adesso sta a noi. Forza Pordenone».

La rosa che gli è stata affidata ha i contorni ormai definiti. E non potrebbe essere altrimenti, a poche ore dalla chiusura del mercato e, soprattutto, dall’esordio in campionato, in programma sabato sera (alle 21) allo stadio Rocco di Trieste.

Qualcosa, tuttavia, può ancora succedere. Anzi, è già successo. Proprio ieri, infatti, la società neroverde è riuscita a piazzare l’attaccante Youssouph Cheikh Sylla (classe ’98). Un giocatore, si ricorderà, voluto fortemente l’estate scorsa dopo l’exploit al Gozzano in serie D (in cui ha segnato 19 gol in 34 partite nella stagione 2020-’21), ma che in serie B non ha trovato lo spazio sperato: soltanto 14 presenze e nessun gol.

L’attaccante di nazionalità senegalese passa in prestito all’Alessandria sino al prossimo giugno: al club piemontese è stato accordato il diritto di riscatto.

Su Sylla nelle settimane scorse si era fiondata anche la Triestina. Nelle ultime ore, però, la svolta alla trattativa l’ha data l’Alessandria, formazione appena retrocessa al pari del Pordenone dalla serie B, ma con tutt’altre prospettive rispetto ai neroverdi, visto che il presidente Luca Di Masi ha messo in vendita la società ormai da mesi.

Le difficoltà nel trovare un acquirente hanno comunque consigliato alla dirigenza dei grigi di allestire una rosa per restare in categoria, puntando su giocatori in cerca di riscatto come l’ormai ex neroverde. Alla base della sua scelta, dunque, in primis l’opportunità di giocare con maggiore continuità. Nessuno sgarro del Pordenone ai “cugini” alla vigilia del derby.

Saluta il gruppo di Di Carlo anche il centrocampista Tomasz Kupisz (classe 1990), destinato a tornare nel Paese natio (Polonia), al Jagiellonia (serie A), dopo la travagliata scorsa stagione di B, in cui si è diviso tra Pordenone e Reggina. Ormai lontani i fasti di Salerno, dove aveva contribuito con 3 gol alla promozione nella massima serie dei granata.

Stessa sorte (risoluzione consensuale) potrebbe toccare al pari ruolo Gianvito Misuraca (1990), altro elemento in lista di partenza. Mentre sul versante arrivi rimane aperta la casella mezzala. Arriverà al fotofinish?