Sottil dopo la vittoria dell’Udinese sulla Fiorentina: «La squadra ha eseguito alla lettera il piano tattico»

Al triplice fischio ha alzato le braccia al cielo scattando in campo come fosse un calciatore. Poi, a mente fredda in sala stampa, ha tessuto le lodi alla squadra sulla tela che lui stesso aveva preparato, dicendosi soddisfattissimo dell’Udinese messali a disposizione dalla società: «La squadra ha fatto una fase difendente perfetta, abbiamo concesso alla Fiorentina solo un colpo di testa su calcio piazzato e ha meritato la vittoria, quindi sono contento per i ragazzi».

SCACCO A ITALIANO

Già, la fase difendente. È su quella che l’Udinese ha eretto la sua vittoria, con la linea “a quattro” tenuta in fase di possesso che ha accorciato i reparti e mandato in crisi una Viola conosciuta a memoria: «Abbiamo preparato la partita in maniera aggressiva.

L’avversario lo conosco bene, vuole tenere il gioco e farti andare da una parte e dall’altra, quindi abbiamo cercato di essere aggressivi, di correre in avanti e l’azione del gol rappresenta bene quello che voglio, col pressing delle due punte e gli esterni.

I ragazzi hanno seguito alla lettera la costruzione che abbiamo fatto insieme nel corso della settimana. La squadra ha avuto lo spirito di battaglia e l’aggressività giusti contro una squadra molto forte».

COINVOLGIMENTO

Parla da soddisfatto Sottil, perché il risultato è arrivato attraverso la prestazione di gruppo, anche di chi è entrato a partita in corsa, un fattore su cui il tecnico batte chiodo.

«Alleno una rosa competitiva e la forza del gruppo è coinvolgere tutti. Io faccio le mie considerazioni, ho cambiato Bijol con Nuytinck e ho deciso di confermare il gruppo squadra di Monza perché stiamo bene.

Chi è entrato lo ha fatto benissimo e con i cinque cambi bisogna essere tutti coinvolti perché si può e si deve cambiare la partita. Io voglio essere messo in difficoltà e i giocatori devono avere la disponibilità».

Il focus poi ricade su Samardzic, entrato con la garra giusta: «Siamo tutti d’accordo che è un giocatore straordinario e di grandissimo avvenire. Sta lavorando sull’alzare l'intensità e nella mia testa lui è un giocatore che ci potrà dare una mano dall’inizio, con le catene giuste e Pereyra ridarà la qualità che ha spostandolo in mezzo».

EMOZIONE

La sfida di famiglia col figlio l’ha vinta lui, ma all’inizio... «Ero un po’ incazzato perché Riccardo non è partito titolare, poi è stato emozionante. È stato strano, una cosa e rara. Alla fine gli detto “i tre punti a me e la prossima a te”. Sono sempre il padre».