Apu, al Memorial Pajetta c’è il derby con Trieste per fare subito sul serio

L’Apu Old Wild West riabbraccia il proprio pubblico e lo fa in occasione della partita più sentita dai tifosi, il derby con Trieste. Si gioca alle 20.45 ed è la seconda semifinale del 6° Memorial Pajetta, con cui si onora il ricordo dalla madre del presidente bianconero Alessandro Pedone. È solo pre-season, la gambe sono imballate dalla preparazione e le squadre sono ancora in rodaggio, però in una sfida così nessuno ci sta a perdere. In precedenza, alle 18.15, la Reale Mutua Torino di Franco Ciani affronta l’Umana Venezia (priva degli azzurri Spissu e Tessitori) nell’altra semifinale. In palio c’è anche il premio Mario Bortoluzzi per l’Mvp del torneo.

I TEMI

Dopo aver rotto il ghiaccio contro San Vendemiano, Udine alza l’asticella e si misura contro un’avversaria di categoria superiore. Un ottimo banco di prova per il nuovo assetto con il doppio play, anche se l’argentino Whelan ha i giorni contati (domenica scade il periodo di prova, difficile che ottenga il contratto) e il roster non è quello definitivo. Da verificare l’impatto con il basket italiano di Sherrill, mentre la coppia Mian-Gaspardo offre ampie garanzie. Rispetto allo scimmage di lunedì a Tarvisio ci saranno due rotazioni in più: Palumbo, al suo esordio assoluto in bianconero, e il confermato Mussini hanno smaltito i rispettivi problemi di salute e sono a disposizione di Boniciolli.

LA PREVIEW

A presentare il derby di questa sera è il direttore tecnico e senior assistant coach dell’Apu, Alberto Martelossi. «Il Memorial Pajetta rappresenta un momento molto importante per la società, quest’anno proponiamo quattro squadre di alto livello. Questo derby con Trieste per noi rappresenta un momento tecnico interessante. Da ora in poi tra tornei e Supercoppa troveremo solo avversari già pronti e desiderosi di fare bella figura. Per quanto riguarda il nostro percorso, è chiaro che stiamo lavorando e siamo nel pieno del carico della preparazione: non possiamo essere brillanti, ma vogliamo cominciare a mostrare il nostro volto».

NOVITÁ

Nella serata di ieri al ristorante Riviera di Pradamano si è tenuta una cena con gli sponsor e nell’occasione i dirigenti Apu hanno svelato il progetto dell’Hospitality che sorgerà nello spazio adiacente al parterre Oro del palasport Carnera. Un’area polifunzionale riservata ai partner commerciali, attiva sia durante la settimana che durante le partite, realizzata dalla Pratic Spa, inaugurazione prevista in ottobre.