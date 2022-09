Gesteco contro Forlì al Trofeo ButanGas per assaggiare la A2

Molto più di un semplice torneo pre-stagionale. Non fosse perché il Memorial Mario Bortoluzzi - Trofeo ButanGas, al via da quest’oggi a Lignano, rappresenta il primo impegno ufficiale delle Aquile dopo il trionfale epilogo della passata stagione. Non fosse perché, quella in campo stasera, sarà la squadra che affronterà il primo campionato di A2 nella giovane storia del club del presidente Davide Micalich. Grande, pertanto, è l’attesa attorno all’ambiente ducale; affascinante, dopotutto, è il quadrangolare che attende la squadra di coach Stefano Pillastrini sul parquet del palasport comunale di Viale Europa.

LE GARE

A partecipare, oltre alle Eagles, i croati del Skrljevo, nonché due formazioni inserite quest’anno all’interno del Girone Rosso, lo stesso della Gesteco: il Rivierabanca basket Rimini e l’Unieuro Forlì. Proprio quest’ultima, in particolare, sarà la compagine che capitan Chiera e compagni dovranno affrontare nella semifinale in programma questa sera alle 21.15. Antipasto all’atteso confronto, l’altra semifinale, Rimini-Skrljevo delle 19. Domani la fase conclusiva della kermesse, con la finale per il 3° posto al via dalle 17 e la finalissima in calendario alle 19.15.

L’AVVERSARIO

Alla vigilia del memorial lignanese, tiene banco in casa Forlì la querelle legata all’ingaggio del secondo straniero del roster. L’americano Donovan Jackson, infatti, non è stato ritenuto idoneo dallo staff medico del club romagnolo in seguito a un infortunio al ginocchio di recente subito dal giocatore durante una partita del campionato messicano. Intanto, la società del presidente Nicosanti si è affidata allo Usa Nik Raivio: la guardia, per il momento, risulta aggregata alla prima squadra per le sedute di allenamento.

LA VIGILIA

Si presenta al completo la squadra ducale. Match importante, sebbene non per via del punteggio che emergerà al termine dello stesso. A sottolinearlo, ieri, coach Pillastrini: «Sappiamo benissimo che le partite del memorial Bortoluzzi non hanno nessuna importanza in termini di risultato. Siamo nel pieno del lavoro atletico, abbiamo utilizzato tutto il tempo finora a nostra disposizione per cercare di entrare in una buona condizione fisica e di giocare insieme in attacco. Siamo carichi emotivamente; il nostro desiderio è di cominciare bene e utilizzare il trofeo ButanGas come punto di partenza per la nostra crescita».

BIGLIETTI

Biglietteria aperta oggi dalle 18 e sabato dalle 16. Ticket acquistabili anche online, sul circuito VivaTicket. Diretta tv su Telefriuli.