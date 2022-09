Il Pordenone riprende Pinato e cede il “senatore” Misuraca

Il mercato del Pordenone si è chiuso con una partenza annunciata e con un ritorno a sorpresa. Nell’ultimo giorno di trattative, infatti, la società ha ceduto Gianvito Misuraca alla Fermana e ha ripreso dal Sassuolo Marco Pinato: fuori una mezzala e dentro un pari-ruolo, che rispetto alla scorsa stagione – quando arrivò in prestito – è passato ai ramarri a titolo definitivo, sottoscrivendo un triennale.

Per il primo, classe 1990, si è chiusa l’esperienza in neroverde, iniziata nel 2016. Per il secondo, classe 1995, un nuovo inizio. Sempre ieri il club ha venduto al Venezia (Primavera) il promettente attaccante Alvin Obinna Okoro (’04), il più giovane debuttante del precedente torneo di serie B. E proprio sul filo di lana ha ceduto in prestito il difensore Federico Valietti (’99)al Vicenza.

Alle 20 di ieri è stata posta la parola fine a una sessione impegnativa. D’altronde c’era da ricostruire una squadra retrocessa in serie C da ultima in classifica, dando seguito alle parole del presidente Mauro Lovisa che, dopo la gara col Benevento della scorsa stagione, aveva promesso un repulisti generale. Così è stato, dapprima in dirigenza – nuovo direttore generale, segretario generale e direttore sportivo – quindi nello staff tecnico (rivoluzionato) e infine nella rosa. Quindici calciatori sono arrivati a Pordenone, ventinove se ne sono andati: un traffico considerevole, anche se molti di quelli che hanno fatto le valigie erano arrivati in prestito lo scorso gennaio ed erano destinati a tornare nelle piazze di partenza.

Totalmente rivoluzionato è stato il settore dei portieri, in cui Festa e Martinez hanno rimpiazzato Perisan, Bindi e Fasolino. Nel corso del mercato ha lasciato anche il giovane Passador, passato al Torino. Tanti volti nuovi anche al centro della difesa, dove rispetto al precedente torneo è rimasto solo Bassoli, mentre in mezzo al campo si è voluto dare maggiore continuità: mister Di Carlo da un lato ha abbracciato Pinato e Burrai, dall’altro ha subito avuto a disposizione due calciatori già presenti in B come Torrasi, Zammarini e Deli (che può giocare anche mezzala oltre che come trequartista). Davanti è tornato Magnaghi dal prestito al Pontedera, Candellone è rimasto e hanno sposato la causa neroverde due ottimi giocatori come Pinato e Dubickas.

La sensazione? La squadra è costruita sull’idea di gioco di Di Carlo – un 4-3-1-2 simile a quello di Tesser – ed è forte: Festa, Ajeti, Benedetti, Pirrello, Burrai, Pinato e Palombi sono indubbiamente calciatori di categoria superiore. Bene le cessioni relative ai calciatori che la scorsa stagione hanno deluso (da Ciciretti a El Kaouakibi): non erano scontate. Adesso conta una sola cosa: lottare sino in fondo per tentare il ritorno in serie B.