Udinese-Roma è anche Beto contro Abraham: una sfida tra bomber sulle orme di Eto’o e Drogba

UDINE. Quanto siano stati importanti Samuel Eto’o e Didier Drogba lo sanno solo loro, ma è evidente che a vederli giocare, Norberto Beto e Tammy Abraham si ispirano a quelli che sono stati i rispettivi idoli di quando erano ragazzini e sognavano di diventare campioni.

Lasciamo pure stare i paragoni, che fan sempre torto a tutti, ma se Udinese-Roma in programma domenica 4 agosto (calcio d’inizio alle 20.45) al Friuli promette spettacolo, è anche per questo duello a distanza tra i due bomber: una sfida che coinvolgerà direttamente nelle strategie anche Andrea Sottil e Josè Mourinho, uno che Eto’o non solo lo ha allenato, ma che lo convinse a giocare anche da terzino all’Inter, pur di vincere una Champions.

Chissà se Beto a fine partita si permetterà di chiedere a Josè come era ai tempi con quel “leone”, talmente ammirato al punto da firmarsi come “Beto’o” da piccolino, ma è certo che domani l’esperto tecnico portoghese parlerà chiaro ai suoi difensori, perché lo strapotere fisico dell’attaccante dell’Udinese non è passato inosservato a nessuno da quando Gino Pozzo lo ha portato in Friuli l’anno scorso.

Per sette milioni, più altri tre e la promessa del 50% sulla futura rivendita alla Portimonense, il demiurgo della società bianconera ha messo un leone nel motore della Zebretta. E il richiamo alla Savana è voluto perché in quel paradiso naturale la forza sa fondersi nella bellezza dei suoi paesaggi dalle mille sfumature.

Un po’ come Beto, che prima delle partite si carica ascoltando la nona sinfonia di Beethoven. Anche in questo caso l’ispirazione poi la si vede in campo, perché quelle corse verso la porta avversaria, quegli strappi, toccano il cuore del tifoso bianconero come il grande musicista. Lo scout dice 13 gol in 32 partite per il portoghese classe ’98, che in A ne ha giocate solo 32 dopo avere saltato le ultime 8 della scorsa stagione, e una frequenza di un gol ogni 181 minuti, ma tutti in Friuli sanno che sarebbero potuti essere di più, e non solo per le ultime 8 partite saltate dallo scorso 10 aprile, per la grave lesione al flessore.

Comunque, contro la Roma Beto proverà a segnare il terzo gol consecutivo di fila, cosa riuscitagli a ottobre 2021 segnando i suoi primi tre gol – degli undici poi complessivi – a Bologna, Sampdoria e Atalanta.

Sottil invece, sa bene cosa aspettarsi da “Tammy”, come lo chiama Mourinho. Perché quando il tecnico di Venaria Reale allenava in serie C, i gol del classe ’97 all’Aston Villa andavano già in tv, e poi ancora col Chelsea, là dove è cresciuto nelle giovanili e dove un giorno, da giovanissimo, fu Drogba a offrirsi di portarlo al riparo con un ombrello, vedendo quel ragazzo esile al freddo e sotto la pioggia. Da allora Didier è stato un idolo per il giallorosso che la Roma ha pagato caro, 42 milioni di euro.

Caro? Il concetto può essere relativo per un ragazzo che aveva già segnato 46 gol in Premier League, vestendo undici volte la maglia del Tre leoni inglesi. Alla Roma ha segnato finora 18 gol in 40 partite, con una media di uno ogni 190 minuti e lo scorso anno colpì e affondò l’Udinese all’Olimpico all’andata, superando Silvestri di rapina su cross da sinistra di Calafiori. Ascolta il rap e possiede centinaia di sneakers Tammy, che non avrà la potenza del suo idolo, ma sa come e quando colpire.