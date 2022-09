Solido e con personalità: la vittoria di Trieste ha mostrato un Pordenone già pronto

PORDENONE. Vincere con una rivale come la Triestina ha sempre un sapore speciale, ancor più se si sbanca il Rocco. Ma conquistare i tre punti nel derby alla prima giornata, al nuovo esordio in serie C e dopo una stagione disastrosa, assume un’importanza davvero capitale per il morale.

Il Pordenone a distanza di un giorno si gode ancora l’impresa di Valmaura. Il club, lo staff tecnico, i calciatori e la piazza avevano assoluto bisogno di vivere un momento così. Nel 2021-2022 i ramarri avevano ottenuto soltanto tre successi, di cui uno in trasferta, mentre per risalire all’ultima affermazione di mister Domenico Di Carlo serve tornare al 10 maggio 2021, all’ultima giornata del torneo di serie B 2020-2021, quando ancora guidava il Vicenza. Insomma, tutti necessitavano di conferme. Sono arrivate.

Solido

Il Pordenone ha dato dimostrazione di essere un gruppo già solido. Pronti, via e a Trieste ha subito fatto la partita, con personalità. Per quanto i giuliani, nel corso del primo tempo, abbiano avuto le migliori occasioni da gol, Burrai e soci hanno avuto costantemente il pallino del gioco in mano, permettendosi inoltre il lusso di tenere una linea difensiva piuttosto alta. Un approccio alla gara che è stato figlio di quanto seminato sinora.

La società che aveva già da mesi programmato la nuova stagione mentre mister Di Carlo, già scelto lo scorso marzo, è stato bravo a trasmettere i suoi concetti sin dal ritiro in una fase in cui ha subito lavorato con la squadra titolare. Adesso non bisogna correre troppo, questo è vero. C’è bisogno di conferme. Ma l’indirizzo c’è, si vede ed è un altro rispetto al settembre del 2021.

Ha convinto poi un aspetto: Festa non ha subìto gol. Dopo aver incassato almeno una rete nelle ultime sette amichevoli, il Pordenone ha blindato la porta nell’occasione più importante. Nel prossimo turno un altro test importante nell’esordio casalingo (a Lignano) con la Juventus NextGen.

Soddisfatto

Non poteva non essere soddisfatto Di Carlo al termine della gara con la Triestina. Tra l’altro i giuliani gli portano bene: sette gare al loro cospetto in carriera, quattro vittorie e tre pareggi. «Mi è piaciuta la nostra personalità, perché siamo riusciti a comandare il gioco, limitando l’avversario – ha riconosciuto l’allenatore –.

Adesso serve dare continuità alle nostre prestazioni: giocare al Rocco, in un contesto ricco di tifosi, regala motivazioni speciali a tutti, ma i campionati si vincono con squadre che hanno meno qualità». Fa bene a sottolineare questo aspetto Di Carlo: conta in particolare il rendimento con le piccole, con cui non bisogna mai lasciare punti per strada. «Dobbiamo continuare a dare il massimo – ha continuato –. Il Pordenone arriva da un’annata difficile, sto cercando di far capire che non bisogna mai risparmiarsi, anche a chi entra dalla panchina».

Una grande risposta l’hanno data anche i tifosi: in 200 hanno raggiunto il Rocco per sostenere i propri beniamini, esponendo anche uno striscione a sostegno dei 451 lavoratori della Wartsila che rischiano il licenziamento (e a sostegno dei quali al pomeriggio a Trieste era stata organizzata una manifestazione).

Il tecnico dei neroverdi, da professionista che frequenta da anni questo ambiente, ha dedicato la vittoria proprio ai supporter della squadra.