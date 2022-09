Zampata Old Wild West, è in arrivo il secondo straniero: Briscoe favorito sul quarantenne Logan

UDINE. Archiviato il Memorial Pajetta, all’Apu Old Wild West si preparano a piazzare il botto di mercato. L’argentino Gaston Whelan, infatti, è arrivato a fine corsa: il suo periodo di prova è scaduto ieri e la società bianconera non è intenzionata a tesserarlo.

Il secondo straniero sarà un americano, e in queste ore si sta sfogliando la margherita, con le quotazioni di Isaiah Briscoe nuovamente in salita dopo una lunga fase di stallo. L’alternativa è un nome noto agli appassionati del basket italiano, quello di David Logan.

SVOLTA USA

L’argentino Whelan ha dimostrato di essere un buon giocatore, ma non è l’uomo in grado di far compiere alla squadra il salto di qualità definitivo. Ecco perché già da giorni è chiara la volontà dell’Apu di salutare l’uomo di Cordoba e di sondare nuovamente il mercato a stelle e strisce.

Un particolare tutt’altro che secondario è che il presidente Pedone ha tutta l’intenzione di fare un investimento importante per un giocatore in grado di abbinare gioco e spettacolo, per vincere le partite e riempire il palasport. In queste ore il massimo dirigente bianconero si sta interessando in prima persona delle trattative in fase avanzata e Isaiah Briscoe, play-guardia di 26 anni con un anno di Nba nel curriculum, è nuovamente vicino a vestire il bianconero.

Se il matrimonio si farà, sarà senza clausole di uscita per eventuali chiamate Nba, come caldeggiato dal giocatore a luglio. Se non si va a dama con Briscoe, ecco l’usato sicuro, con David Logan, playmaker classe 1982. L’ex di Dinamo Sassari, Avellino e Treviso ha dalla sua il fatto di possedere il passaporto polacco, che permetterebbe di risparmiare un visto. Al momento il borsino è Briscoe 60%, Logan 40%.

PALUMBO IN ASCESA

I nuovi sviluppi di mercato non devono far passare in secondo piano le note liete del 6° Memorial Pajetta. Su tutte l’ottimo impatto di Mattia Palumbo nell’universo Apu. Assente nel test di lunedì scorso a Tarvisio con San Vendemiano, l’ex Fortitudo ha subito messo in mostra il suo bagaglio tecnico e fisico: testa da playmaker consumato nonostante sia un 2000 e stazza da ala piccola.

Palumbo si è già conquistato un ottimo spazio, tanto da essere il quarto giocatore più impiegato da Boniciolli nel torneo, dietro a Gaspardo, Sherrill e Mian. A proposito di Sherrill: il giocatore convince più come guardia (ha un ottimo tiro da fuori) che da playmaker. Dai prossimi impegni in Supercoppa arriveranno ulteriori risposte.