Pordenone, anticipata la prima al Teghil contro la Juventus NextGen

Per la seconda volta consecutiva si accenderanno i riflettori sul Pordenone di Domenico Di Carlo. La squadra neroverde, come nell’esordio in campionato al Rocco con la Triestina, farà il suo debutto in casa in notturna.

Il match con la Juventus NextGen, valido per il secondo turno del girone A di serie C, originariamente in programma a Lignano sabato 10 settembre alle 17.30, è stato anticipato a venerdì 9 alle 20.

Una decisione presa per evitare la sovrapposizione con la “Deejay Ten”, manifestazione podistica legata a Radio Deejay, in programma nella località litoranea nel pomeriggio di sabato.

Martedì 6 è attesa l’apertura della prevendita dei biglietti (su TicketOne a partire dalle 10). Intanto in 160 hanno sottoscritto l’abbonamento.

NUOVO INIZIO

Le luci del Teghil terranno a battesimo la “prima” di fronte al proprio pubblico dei ramarri, che a Trieste si sono messi in evidenza con una grande vittoria frutto di un’ottima prestazione. Il match con la Juve coincide col ritorno a Lignano dopo una lunga pausa.

L’ultima sfida giocata in provincia di Udine risale infatti allo scorso 28 aprile, quando si era disputato il penultimo turno di serie B col Crotone. Un incontro che ha avuto tanti significati, specialmente quello legato all’addio al calcio di capitan Mirko Stefani e del portiere Giacomo Bindi.

A distanza di quattro mesi e mezzo al Teghil si vedrà un Pordenone diverso, con una prospettiva altrettanto diversa: l’impianto lungo l’adriatico, a differenza delle ultime due stagioni, sarà una sistemazione temporanea. Per l’inizio del 2023, al termine dei lavori di ristrutturazione, è previsto infatti il trasloco a Fontanafredda, che coinciderà col ritorno della squadra in provincia dopo quattro anni e mezzo.

Al Tognon saranno presenti anche i due gruppi ultras Bandoleros e Supporters, che sino a quando si giocherà a Lignano, seguiranno la squadra solamente in trasferta (come a Trieste sabato scorso).

DIFFICOLTOSO

Parlare di stadio e di casa per quanto riguarda il Pordenone è sempre una questione delicata. D’altronde poche altre volte si è vista una formazione slegata per così tanto tempo dal suo territorio.

Con la sua dichiarazione in occasione della “Festa verdenera”, con cui ha promesso il nuovo stadio entro la fine della legislatura, il sindaco Alessandro Ciriani ha regalato una speranza alla piazza, anche se tanti tifosi attendono di vedere il cosiddetto nero su bianco.

Per adesso bisogna accontentarsi della prospettiva Tognon e di giocare al Teghil, dove comunque si terranno partite prestigiose. Le prime due vedono infatti come avversari una Juventus NextGen (ex under 23) capace sempre di ottimi campionati e un Padova che, sulla carta, lotterà sino alla fine per le prime posizioni (il 24 settembre).

Certo, vivere queste gare a due passi da casa sarebbe l’ideale, ma adesso bisogna solo stringere i denti. Stavolta il nuovo anno regalerà l’atteso ritorno al passato.