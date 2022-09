Pordenone a caccia del colpo-bis: quando gli riesce, la stagione è top

Domenico Di Carlo ha fatto capire al gruppo che la vittoria di Trieste va già dimenticata. Bisogna guardare avanti, alla Juventus NextGen che arriva venerdì al Teghil di Lignano (il via alle 20).

Sarà l’esordio casalingo, il primo match di fronte ai propri tifosi dopo quattro mesi e mezzo. Il Pordenone cerca subito il bis, colpo che nella storia recente è riuscito solo a formazioni in grado poi di disputare stagioni vincenti: i ramarri di Parlato, approdati in C nel 2014; quelli di Tesser, saliti in B nel 2019 e quelli di Colucci, che nel 2018 si erano comportati in maniera deludente in campionato ma erano poi stati in grado di firmare la pagina più significativa della storia del club, approdando agli ottavi di finale di Tim Cup con l’Inter a San Siro.

Insomma, infilare il secondo successo in altrettante gare dall’inizio del torneo – stanti i precedenti – metterebbe i giusti presupposti per disputare un torneo di spessore, in cui si può lottare sino alla fine per traguardi importanti. Ed è l’obiettivo della società e dello staff tecnico, che sono ripartiti in serie C con la volontà di tornare subito nella categoria superiore.

Lo stesso traguardo aveva il presidente Mauro Lovisa nell’estate del 2013, quando affidò in serie D la panchina a Carmine Parlato. Quel gruppo, ricco di giocatori fortissimi, partì col piede giusto: vittoria all’esordio a Montebelluna e successo al debutto casalingo con l’Unione Fincantieri Monfalcone. Il risultato, in entrambe le occasioni, fu di 1-0, con le reti messe a segno rispettivamente da Maccan e Zubin.

A maggio 2014 la squadra vinse il girone C di Interregionale, staccando all’ultima giornata in testa alla classifica il Marano. La replica cinque anni più tardi, in C, con la partenza sprint dei boys di Tesser: successo all’esordio al Bottecchia col Fano per 2-1 (reti di Semenzato e Candellone), bis a Bergamo con l’Albinoleffe per 2-1 (Magnaghi e Candellone). Quell’Albinoleffe era allenato da Massimiliano Alvini, ora in serie A con la Cremonese.

Il Pordenone poi arrivò in B in carrozza, ipotecando la promozione già a marzo. Infine i neroverdi di Colucci, che nel 2017 sconfissero all’esordio il Santarcangelo (1-0 in Romagna con rigore di Burrai al 93’) e alla seconda giornata l’Alto Adige (3-1 al Bottecchia con reti di Gerardi, Martignago e Ciurria).

Totalizzare sei punti nei primi 180’ può quindi dare grandissima fiducia, e questo anche senza guardare i precedenti.

E’ vero che le stagioni possono diventare eccellenti strada facendo, ma è altrettanto vero che partire forte offre subito un segnale al campionato e anche a se stessi, specialmente nel caso in cui i risultati sono accompagnati da prestazioni di spessore. Come quella di sabato scorso del Pordenone a Trieste, che deve ripetersi a quel livello per stendere una formazione di qualità come la Juventus NextGen.