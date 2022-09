Beto scatta in pole position per l’attacco al Sassuolo e Pereyra resta sulla destra

Meno 2 al Sassuolo e Andrea Sottil ha più certezze che dubbi sull'undici da presentare domenica, alle 15, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, là dove il collega Alessio Dionisi lo aspetta per cercare di batterlo dopo tre i primi tre tentativi falliti tra i cadetti, a cominciare dalla sfida tra Venezia e Pescara, finita 1-1 nel 2020.

Se vogliamo, il tecnico dell’Udinese si trova nella stessa situazione già vissuta alla viglia della Fiorentina, là dove la prima sfida alla Viola non coincideva invece con i successi già avuti nei confronti con Vincenzo Italiano. Domenica sarà la stessa cosa, visto che il tecnico dell’Udinese si ritroverà di fronte quel Dionisi a cui lo scorso anno strappò un pareggio e una vittoria in B, alla guida dell’Ascoli, nelle due sfide contro l’Empoli.

ATTESA

Sono due precedenti che all’apparenza avrebbero poco a che vedere con la prima sfida tra i due in serie A, ma che invece potrebbero incidere sulle scelte di formazione in casa bianconera, e non tanto per il modulo, il 3-5-2 di base rimodulabile “a 4” grazie alle letture e i movimenti del “Tucu” Pereyra che sarà riconfermato a destra, quanto piuttosto per la scelta di alcuni giocatori in difesa e in mediana.

In attacco, infatti, Sottil ha già deciso che Beto ripartirà titolare, in coppia con Gerard Deulofeu, dopo essere stato gestito con la Roma, contro cui ha giocato l’ultima mezz’ora. L'impressione, infatti, è che il tecnico di Venaria Reale voglia prima sapere se il suo collega cambierà davvero volto al Sassuolo, presentandolo col 3-5-2 a specchio dell’Udinese, oppure se confermerà il 4-3-3 col tridente puro nonostante le pesanti assenze in attacco. Non è un dettaglio da poco, visto che lo scorso anno i due si affrontarono col medesimo 4-3-1-2 a rombo.

DUBBIO NUYTINCK

Forse è proprio questa la spiegazione di tutte le prove sostenute in settimana e anche ieri, specie in difesa, là dove Sottil ha fatto capire a Bram Nuytinck di tenersi pronto in caso di chiamata.

L’olandese, partito per l’ultima volta titolare a Monza, è tornato in lizza a causa della distorsione alla caviglia che lascerà fuori Jaka Bijol almeno fino al derby di Verona del 3 ottobre. Infortunio che si abbina al crociato di Adam Masina, e che di fatto ha rilanciato “Brambo” soprattutto per un posto in plancia di comando, là dove l’olandese è stato alternato nelle prove settimanali con Rodrigo Becao.

Logico che dall’una o dall’altra scelta dipendano anche altri nomi. Con Nuytinck, infatti, Becao giocherebbe a destra e Nehuen Perez a sinistra, a meno che Enzo Ebosse non abbia già scalato una gerarchia che lo porterebbe sicuro titolare proprio qualora Sottil si affidasse ancora a Becao centrale, spostando Perez nel suo ruolo preferito di destra, con Ebosse a sinistra, proprio come deciso e fatto contro la Roma, dal 17’ del primo tempo, ovvero dall’uscita di Bijol.

IN MEZZO LOVRIC

Là c’è invece abbondanza, ma anche in questo caso Sottil ha un paio di dubbi sulle prime mezzali da “combattimento”. Per spezzare il ritmo a Lopez e Frattesi, la scelta potrebbe ricadere sui più freschi Sandi Lovric e Jean Victor Makengo, al posto di Tolgay Arslan e Lazar Samardzic partiti con la Roma.

Confermatissimi Walace, davanti alla difesa, e Destiny Udogie a sinistra.