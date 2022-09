L’Old Wild West vince a Mantova in supercoppa, ma col fiatone

Buona la prima per l’Apu Old Wild West. I bianconeri aprono la Supercoppa di A2 vincendo ma soffrendo nel finale contro Mantova nell’angusta palestra di Curtatone, confermando il trend che la vede sempre vittoriosa nelle gare della prima fase del torneo dal 2019, cioè da quando è stato introdotto il formato e 28 (o 27) squadre.

Anche senza un americano Udine si dimostra superiore agli Stings, privi del play Palumbo e combattivi per un quarto ma finiti alle corde appena gli uomini di Boniciolli hanno alzato l’intensità difensiva. La rimonta subita nei 15’ finali sottolinea invece il fatto che siamo a inizio settembre, la condizione fisica è ancora approssimativa e, se stacchi la spina sul +23, è difficile riattaccarla.

In avvio il tecnico bianconero rimescola le carte e propone il quintetto composto da Sherrill, Nobile, Gaspardo, Antonutti e Cusin. I locali aprono le danze con Calzavara, Miles, Cortese, Ross e Thioune. I primi 5’ fanno presagire una passeggiata udinese: un’ottima circolazione di palla consente di attaccare il lato debole ripetutamente, Antonutti e Gaspardo puniscono portando l’Apu a +7 (7-14). Mantova però si rimbocca le maniche, trascinata dall’efficace Ross, e sfruttando la difesa soft di Udine va al sorpasso (24-23) alla prima sirena. Boniciolli dà una scossa, l’Apu inizia a difendere come si deve e nel secondo quarto il match si fa in discesa: triple di Mian, Esposito, Palumbo e Gaspardo, Sherrill attacca il ferro a ripetizione e Udine vola a +12 (29-41).

A spezzare il ritmo dell’Old Wild West ci pensa un blackout elettrico che fa calare le tenebre per 5’ al palasport: verrebbe da scherzarci su, ma visto il caro bollette del periodo c’è poco da ridere. In realtà Udine continua a dominare il match anche dopo l’interruzione e il successivo intervallo.

Nel terzo periodo l’Apu tocca il +23 e pensa di avere archiviato la pratica. La difesa diventa all’acqua di rose, gli Stings non sono ancora con la testa sotto la doccia e ne approfittano: -12 (54-66) alla terza sirena per accendere sogni di remuntada. Ultimo quarto con le squadre stanche (nell’Apu anche diversi acciacchi per Palumbo, Pellegrino ed Esposito), le percentuali calano vertiginosamente.

Cortese riapre i giochi nel finale con due triple, 66-72 al 37’. Mussini regala ossigeno all’Apu, ma Calzavara piazza una bomba dall’angolo e Miles firma il -2 (71-74) a 1’ e 20” dalla fine. Bianconeri in piena riserva, gli Stings hanno la tripla del possibile pari, ma Ross prende il ferro. Basta un libero di Sherrill per mettere al sicuro i due punti, però che fatica. Mercoledì al Carnera contro Ferrara sarà bene non staccare la spina troppo presto.