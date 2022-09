L’Udinese verso Sassuolo: adesso a centrocampo ha tante opzioni

Trasformare il problema in opportunità non è da tutti, ma Andrea Sottil è già riuscito là dove altri hanno fallito prima di lui. Magari non l’ha imbroccata al primo colpo, ma è innegabile che piazzando il “Tucu” Roberto Pereyra esterno destro, come estremo rimedio a tutta una serie di congiunture, il tecnico di Venaria Reale ha trovato un filone d’oro, proprio come uno di quei vecchi esploratori che armati di lanterna sul caschetto uscivano anneriti e sorridenti dalle miniere di un tempo, consapevoli che là, sotto la superficie, esisteva un tesoro.

GIACIMENTO

Quale sia il materiale prezioso trovato da Sottil è evidente, e si chiama qualità. È merce preziosa nel calcio, solitamente si paga cara acquistando il talento, ma la si può ottenere anche per altre vie, ad esempio sfruttando un mix di competenze e capacità, proprio come accaduto a Sottil che una volta vistosi portare via dal mercato Nahuel Molina e Brandon Soppy, ha bocciato Festy Ebosele dopo lo spezzone di gara di San Siro, là dove l’ex Derby County ha palesato una tattica individuale a dir poco approssimativa. Da quelle tre situazioni, e in attesa di quel Kingsley Ehizibue arrivato solo allo scadere del mercato, è nata la prima ricerca poco fortunata.

RAVVEDUTO

Perché è parso evidente ben prima dell’espulsione al tramonto del primo tempo con la Salernitana, che il Nehuen Perez portato alto sulla fascia non sarebbe stata la toppa ideale al buco. Letta a posteriori, l’espulsione rimediata dall’improvvido argentino con i campani ha solo agevolato l’imperscrutabile corso della storia, chiamando Sottil ad asservirla con la scelta di affidarsi a Pereyra a destra a Monza, allargando l’argentino sulla stessa linea di Lovric, Walace, Makengo e Udogie. Attenzione al particolare, perché il “Tucu” che per molti era sembrato un pesce fuor d’acqua, lontano dal vivo della manovra, si è trasformato in una felice intuizione.

La carica di dinamite che ha fatto saltare il superfluo facendo risplendere l’Udinese di una luce dorata, come può esserlo il colore riflesso dal quarto posto attuale, è arrivata con la Fiorentina, quando la qualità di Pereyra ha garantito spinta, protezione e inventiva in un grande lavoro di raccordo innestato sul credo di Sottil, ovvero quella difesa “a quattro” dichiaratamente professata e amata dal tecnico anche in conferenza stampa, dopo la Salernitana.

PERSONALITA'

Così l’Udinese ha cominciato a difendere a quattro in fase di possesso, alzando Pereyra sugli esterni avversari, come Sottil ha spiegato («Ero consapevole che la Roma potesse mettere Spinazzola che ha gamba, ma Pereyra ha grandissima qualità per tenere la squadra alta e per uscire bene dalla pressione»), trovando sulla destra un trequartista decentrato, più che un esterno “dritto per dritto”, capace di entrare in mezzo al campo in diagonale da destra, proprio come anni fa chiese Gigi Del Neri da De Paul, andando a fare il paio con i tagli all’interno di Udogie dall’altra parte. Il tutto, con Deulofeu e Beto (o Success), liberi di svariare e di aprire i varchi per le mezz’ali.

PIU' QUALITA'

Eccolo qui il vero upgrade dell’Udinese, che ora, a differenza delle ultime stagioni, non ha soli gli interpreti contati, ma una sorta di plotoncino pronto all’assalto in verticale, con gli specialisti Sandi Lovric e Jean Victor Makengo – che domani dovrebbero giocare al Mapei dall’avvio – ma anche al fraseggio di qualità in orizzontale, come hanno dimostrato Tolgay Arslan e Lazar Samardzic con la Roma, alzando la qualità del palleggio al fine di indurre in tentazione la Lupa in fase di riconquista del pallone. E con i cinque cambi Sottil ha già fatto capire che le mezz’ali saranno sempre coinvolte nelle rotazioni, con Walace, o Jajalo perni centrali.

LA STORIA ASPETTA

Come anticipato, Sottil è già riuscito dove altri hanno fallito, ma ha già cambiato l’identità all’Udinese con una sola mossa, come fece Alberto Zaccheroni che passò al 3-4-3 partendo anche lui da un’espulsione, quella del compianto Regis Genaux in casa della Juve il 13 aprile ’97. Fu 3-4-2, e vittoria per 3-0, ma poi fino alla qualificazione in coppa Uefa, fu 3-4-3. E si fece la storia, quella che adesso aspetta l’Udinese di Sottil.