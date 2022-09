Cainero niente finale per due piattelli, argento al duo Biancosi-Cassandro

Per due soli piattelli Chiara Cainero è rimasta fuori anche dalla finale europea dello skeet a squadre miste. Dopo l’esclusione dalla finale della gara individuale, ieri la tiratrice di Cavalicco è salita in pedana in coppia con Gabriele Rossetti, con l’obiettivo di arrivare tra i primi quattro e sparare poi per le medaglie.

Non è andata però secondo le aspettative. Le qualificazioni, che si disputavano al meglio di 150 piattelli (75 per la tiratrice donna ed altrettanti per il tiratore), sono terminate all’ottavo posto, con il punteggio di 141/150.

L’atleta dei Carabinieri ha ottenuto 24, 21 e 24 nelle proprie serie; Rossetti, che era partito con due 25, nella terza serie ha centrato solo 22 bersagli. Gli errori sono costati cari agli azzurri.

Sarebbero bastati due piattelli in più per giocarsi lo spareggio con Azerbaijan e Grecia.

«Le condizioni erano buone – ha spiegato la 44enne friulana a caldo –. Purtroppo non siamo però riusciti a chiudere bene la gara. Eravamo partiti discretamente, ma io ho fatto male il secondo giro e Gabriele il terzo. Manca ancora la gara a squadre, in cui speriamo di giocarci la finale».

Nella qualificazioni del mixed team 24 erano la squadre al via. È andata meglio all’altra coppia azzurra composta da Diana Bacosi e Tammaro Cassandro, che è arrivata in finale conquistando l’argento alle spalle della coppia britannica Ben Llewelin eAmber Hill.

Oggi sarà la volta della gara a squadre femminile, nella speranza di chiudere questo Europeo a Cipro con almeno una medaglia. La manifestazione continentale a Lernaca è stata un buon test per Chiara Cainero, che tuttavia non ha avuto i riscontri auspicati.

Campionessa europea in carica, sta volta la friulana ha dovuto accontentarsi di un decimo posto individuale, in una gara in cui ha commesso troppi errori nella prima parte delle qualificazioni. Se venerdì era riuscita a recuperare e a riscattarsi con una seconda parte di gara molto buona, ieri gli errori si sono ripresentati anche nel mixed team.

Tornata in Friuli, dovrà quindi lavorare molto per riuscire a trovare di nuovo la quadra, sia in vista dei campionati italiani che, soprattutto, in vista dei mondiali in Croazia del prossimo mese. La manifestazione iridata rappresenta un’occasione ghiottissima per riuscire a strappare la qualificazione per Parigi 2024.