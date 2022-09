Cividale fa il colpo a Ferrara con Chiera e un super Pepper

Soffre, poi ingrana. Rimonta e tiene testa al team avversario. Quindi vince, la Gesteco di Cividale nel match valido per la prima giornata di Supercoppa.

Fa di più, però, il team ducale: corsaro, infatti, e trascinato da un super Pepper (24 punti) espugna la Giuseppe Bondi Arena battendo per 75-79 i padroni di casa del Kleb Basket Ferrara nel primo turno di Supercoppa.

Per il club del presidente Davide Micalich, si tratta del primo successo ufficiale nell’universo di A2. Solida, cinica, la Ueb ha dimostrato carattere, non sentendo il peso dell’esordio, peraltro avvenuto in trasferta.

Nessun timore reverenziale, d’altronde, emerge dagli uomini di coach Pillastrini in avvio. Non tremano le gambe a Rota, che penetra aprendo le marcature.

È sicuro il polso di Chiera in risposta alla bomba di Cleaves: il capitano ne fa sei di fila e porta Cividale a condurre (5-8). L’americano di casa però è già in palla: il ribaltone, così, è servito. Con lui Ferrara allunga fino al +10 del 7’ (18-8). Pepper tampona con un gioco da tre punti, ma Ferrara, dall’arco, è letale e manda fuori giri le aquile.

Alla prima sirena lo score recita 26-16. Un paio di palle perse, quindi, e Ferrara apre ulteriormente lo strappo. Il 7-0 subito in apertura di secondo quarto (33-16) è uno schiaffo che ridesta la squadra friulana: Mouaha ricuce, Miani subisce un antisportivo e porta altri punti alla causa.

La risalita appare complessa, ma Ferrara sente le vertigini e sbanda. Una palla persa al 13’, di conseguenza, si trasforma nel -9 Ueb (33-24). Chiera suona la carica dai 6,70 mt; dalla linea della carità, poi, Rota e Pepper riportano la banda del Pilla a galla: 36-34. È il 17’ e il match può ricominciare, con una Gesteco più viva, reattiva. Pepper, nello specifico, è on fire, Rota lotta, scippa un pallone e realizza in contropiede: all’intervallo Cividale l’ha ribaltata, 44-46.

All’uscita dagli spogliatoi, Miani riprende il discorso interrotto dando fondamento alle pretese di allungo dei suoi. Il suo canestro, però, non trova immediato seguito. E Ferrara, dunque, impatta con Cleaves (48-48). Il botta e risposta accende il match, in barba alla condizione fisica – ancora precaria – delle due formazioni.

Pepper, zitto zitto, aumenta il suo bottino personale con la tripla del 51-55 al 25’, mentre Nikolic va a segno in reverse. L’equilibrio del parziale permane: Cleaves sale nuovamente in cattedra ma Cassese, di fatto, cancella il suo sforzo con un buzzer beater da centrocampo.

Al 30’ è 65-65. È così un blackout sul fronte ducale a sparigliare ancora una volta le carte dell’incontro. Le Eagles, distratte, concedono quindi il fianco incassando gli affondi dei padroni di casa. Sul -7, la Ueb rientra in pista: Pepper fa scattare la sveglia, Rota pareggia dall’angolo (72-72). Negli ultimi 5’, la Gesteco si trova sul +1 ma spreca un paio di occasioni per allungare. Poco male, Ferrara ha le pile scariche e la mira sbilenca.

Pepper, in lunetta, puntella il vantaggio; Chiera, dalla medesima posizione, non riesce a uccidere la tenzone. Nessun problema, a farlo è Miani, felino a rimbalzo: il friulano fa sua la sfera mentre il cronometro porta a esaurire il tempo di gara.