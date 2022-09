L’Udinese sbanca Sassuolo, è la quarta vittoria di fila

L’Udinese al Mapei Stadium si prende la quarta vittoria di fila contro il Sassuolo. Finisce 3-1 grazie alla doppietta di Beto e al gol di Samardzic che ribaltano l’iniziale vantaggio di Frattesi.

Bianconeri bravi ad approfittare anche della superiorità numerica per oltre un tempo (espulso Tressoldi): la squadra di Sottil sale cosi a 13 punti in classifica, quella di Dionisi resta ferma a 6.

Avvio di gara più intraprendente e convinto da parte dei friulani, che spaventano i padroni di casa con un paio di conclusioni targate Success e Lovric.

L’attaccante nigeriano ci riprova anche al 24’ in contropiede, sciupando però tutto dopo l’assist di Deulofeu. Superata la mezz’ora sono gli emiliani a passare in vantaggio al primo vero affondo: Ebosse sbaglia, ne approfitta Laurentiè che si avventa sulla sfera e la offre a Frattesi per l’1-0.

A ridosso dell’intervallo però il Sassuolo è costretto a restare in inferiorità numerica per il rosso diretto sventolato a Tressoldi, autore di un fallo da ultimo uomo ai danni di Success.

Nella ripresa l’Udinese, forte dell’uomo in più, carica a testa bassa alla ricerca del pareggio, che arriva al 75’ grazie ad un colpo di testa del neo entrato Beto su cross di Pereyra.

Nel recupero i friulani trovano anche il colpo pesantissimo da 3 punti, firmato da Samardzic con un destro a giro all’angolino dove Consigli non può arrivare. Poco dopo c’è spazio anche per la doppietta di Beto che chiude i conti sul 3-1.