Pordenone tra i progressi e la beffa: quel fuorigioco ignorato non va giù

Il giorno dopo la beffa subita con la Juventus Next Gen al Pordenone è rimasta la prestazione, che è stata di spessore. Se in fase di finalizzazione la squadra diventerà più cinica, arriverà molto lontano.

Tuttavia, per il club e per il gruppo, hanno pesato i due punti persi in seguito alla decisione del direttore di gara, Giorgio Vergaro, che all’ultimo istante ha convalidato il gol dell’1-1 ai baby bianconeri nonostante la bandierina alzata del suo assistente per segnalare il fuorigioco di un calciatore della Juve.

I filmati e le immagini hanno catturato il fatto, che ha permesso alla formazione di Brambilla di esultare, scatenando al contempo le proteste dei neroverdi. Il concetto ripetuto negli spogliatoi del Teghil di Lignano dopo il fischio finale era soprattutto questo: subire o realizzare un gol con un calciatore in fuorigioco, in serie C, vista l’assenza almeno per ora del Var, fa parte del gioco.

Nessuno contesta questo, anzi: è una situazione che si è sempre verificata e può verificare se manca il supporto tecnologico. Il Pordenone, nel caso specifico, si è infuriato perché il direttore di gara ha contraddetto il suo collaboratore, che sulla segnalazione del fuorigioco – aspetto per cui è preposto – non aveva avuto alcun dubbio: il calciatore della Juventus era oltre la linea dei difensori.

Perché questa presa di posizione da parte dell’arbitro, per quanto – essendo il responsabile della terna – assumere l’ultima decisione rappresenti uno dei suoi diritti? In seguito a questa svista, maturata all’ultimo istante, la squadra di Domenico Di Carlo ha lasciato sul campo due punti, parte del bottino che avrebbe meritato per quanto visto sul campo e che le avrebbe permesso di sistemarsi al fianco di due grandi formazioni neroverdi del passato, quelle guidate da Carmine Parlato nel 2013-2014 in serie D e da Attilio Tesser nel 2018-2019 in serie C.

Entrambe erano partite con due vittorie nei primi 180’ ed erano poi state in grado di conquistare la promozione.

La rabbia c’è ancora, ma bisogna guardare avanti. Il campionato dà un’opportunità per rifarsi immediatamente. Tra 48 ore si gioca la terza giornata di campionato, con il Pordenone che andrà a Verona nella tana della Virtus (il via martedì alle 21). Sarà la prima di due trasferte consecutive: sabato prossimo il gruppo affronterà nel Milanese il Sangiuliano City.