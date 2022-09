Udinese nei quartieri alti della classifica e domenica può affrontare l'Inter senza paure

Con il successo in trasferta contro il Sassuolo per 3 a 1, l'Udinese è alla quarta vittoria consecutiva in campionato. Tre punti che consentono ai bianconeri di scalare la classifica e portarsi a una sola lunghezza dal trio di testa formato da Milan, Napoli e Atalanta. E domenica 18 settembre allo stadio Friuli saranno proprio i nerazzurri di Milano i prossimi avversari di Beto e compagni. Una partita che l'Udinese può e deve giocare senza paure (video e commento a cura di Massimo Meroi).

02:42