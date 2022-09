Entusiasmo Old Wild West, ora due partite in casa per alzare i giri del motore

La prima vittoria ufficiale e l’abbraccio del popolo di Friuli doc. L’Apu Old Wild West archivia con il sorriso sulle labbra il secondo weekend di settembre e si prepara a una settimana importante, in cui disputerà due partite casalinghe di Supercoppa nel giro di quattro giorni.

PRIMA VITTORIA

D’accordo che la Supercoppa è ancora basket d’estate, ma quando c’è un trofeo in palio vincere è sempre piacevole. Prova ne è il fatto che da quando la manifestazione è stata allargata a tutte le squadre di A2, l’Apu ha sempre vinto le partite del girone eliminatorio: 10 su 10 dal 2019 a oggi.

Entrando nello specifico del match contro gli Stings, il meglio si è visto nel secondo quarto e per metà del terzo: 15’ in cui i bianconeri hanno messo sotto i padroni di casa, dopo un primo quarto troppo soft in difesa.

La rimonta subita nei 15’ conclusivi non deve preoccupare più di tanto, anche perché gli acciacchi di Esposito, Palumbo e Pellegrino hanno ridotto le rotazioni di Boniciolli e più di qualcuno ha chiuso senza benzina.

Impossibile pensare di avere 40’ nelle gambe già il 9 settembre, la condizione migliore arriverà col passare delle settimane.

L’ABBRACCIO

Da una piazza Libertà stracolma di gente è arrivata la spinta (doppia: sia per Apu che per Women Apu) per affrontare con entusiasmo la nuova stagione.

Le autorità hanno applaudito all’unanimità l’ambizioso progetto sportivo bianconero, mentre il presidente Alessandro Pedone ha sottolineato la continua crescita di tutta la famiglia Apu.

«Questo è un progetto che ha radici profonde e che ora vede circa 1000 ragazzi intorno alle giovanili, da due anni abbiamo anche un ramo femminile in A2 e siamo tra i pochi in Italia.

Stiamo sempre più alzando l’asticella – ha concluso il massimo dirigente bianconero - forti di un pubblico che ci sostiene e di un tessuto sociale e imprenditoriale che ci supporta».

SETTIMANA TOSTA

L’avvicinamento al campionato è scandito da due tappe importanti nel cammino in Supercoppa. Mercoledì alle 20 al Carnera arriva il Kleb Ferrara, sabato sempre alle 20 altra gara casalinga con l’atteso derby con Cividale.

In settimana dovrebbe anche sbloccarsi l’attesa per il visto di Isaiah Briscoe: difficile pensare a un possibile esordio già nel derby, è più probabile che l’ex Orlando Magic entri in scena in caso di qualificazione ai quarti di finale.