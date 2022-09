Il Pordenone aspetta i gol di Magnaghi e Candellone

Sotto il profilo della prestazione la squadra sinora non ha tradito, anzi. Le è mancato, piuttosto, un po’ di cinismo. E sotto questo aspetto vanno tirati in ballo gli attaccanti: il Pordenone adesso ha bisogno dei loro gol.

Martedì a Verona, nella terza giornata del girone A di Lega Pro, Simone Magnaghi e Leonardo Candellone sono chiamati a sbloccarsi: con la Virtus giocheranno ancora dall’inizio, esattamente come è successo nei primi 180 minuti di campionato.

Due match in cui si sono mossi bene, ma in cui hanno soltanto sfiorato la rete. Contro la Juventus Next Gen è stata la traversa a negare loro la prima gioia.

Il campo della “vecchia” Vecomp, un rettangolo corto e stretto, può favorire lo stile di gioco del Pordenone e, quindi, delle sue due punte, alla terza partita di fila da titolari visto che Edgaras Dubickas non è ancora al top e Simone Palombi tornerà a disposizione solo sabato con il Sangiuliano City.

È vero che si è solo alla terza giornata, che la condizione atletica è ottima e non c’è ragione di parlare di turnover, tuttavia Candellone e Magnaghi dovranno stringere i denti. Il loro modo di giocare è dispendioso, corrono molto, si sacrificano per la squadra e il tecnico Domenico Di Carlo non ha problemi ad affidarsi a loro.

A Trieste con la Triestina e a Lignano con la “baby” Juventus sono stati tra i migliori. “Cande” al Rocco ha fornito l’assist a Deli per il momentaneo 1-0 e si è sacrificato con le sue corse per la squadra, Magnaghi invece ha lavorato come centravanti di manovra.

Contro i bianconeri, al Teghil, sono stati più incisivi in zona gol, ma hanno centrato entrambi la traversa: manca ancora qualcosa, serve un guizzo perché non tutte le partite possono essere sbloccate da centrocampisti o difensori o con un calcio piazzato.

I due saranno in coppia sul terreno della Virtus esattamente come nel gennaio del 2019, quando la squadra allora guidata da Attilio Tesser colse l’undicesimo risultato utile e consolidò ulteriormente il proprio primato in classifica.

Anche al tempo si giocò in turno infrasettimanale, sempre di martedì (era il 22 gennaio), come domani. E proprio Simone Magnaghi segnò la rete dell’1-0, sbloccando il risultato all’8’ di una partita decisa soltanto a 5’ dalla fine grazie a una rete di Emanuele Berrettoni, diventato successivamente ds del club. Bei ricordi.

I due attaccanti del Pordenone di oggi, così come tutta la squadra, vogliono ora, prima di tutto, cancellare la beffa subita con la Juventus Next Gen e ripartire con un successo.