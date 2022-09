Attacco in gol, il Pordenone stende la Virtus ed è al comando della classifica

Due gol a cavallo dei due tempi e il Pordenone vola. Sul campo della Virtus Verona i neroverdi centrano la seconda vittoria in tre partite, dopo quella sfumata con beffa nel finale venerdì scorso a Lignano contro la Juventus NextGen. La squadra di Di Carlo, insomma, sembra trovarsi a suo agio in trasferta, dove sinora ha sempre vinto in questo campionato di serie C.

Alla terza giornata, dunque, i ramarri sono al comando della classifica con 7 punti, a pari merito con la Pro Patria (2-0 al Mantova) e il Novara, fermato sull’1-1 in casa dalla Triestina.

Bel risultato, quello colto a Verona, anche per i due marcatori: prima Candellone, poi Magnaghi, ovvero la coppia offensiva che i tifosi aspettavano si sbloccasse. Prossimo impegno sabato alle 17.30 sul campo del Sangiuliano City.

VIRTUS VERONA-PORDENONE 0-2

VIRTUS VERONA (3-5-2): Sibi, Ruggero, Daffara, Faedo (1′ st Tronchin); Mazzolo, Talarico, Halfredsson, Lonardi (25′ st Nalini), Manfrin (25′ st Zarpellon); Danti (32′ st Casarotto), Gomez (32′ st Priore). A disp.: Giacomel, Siaulys, Begheldo, Sinani, Amadio, Santi, Cellai, Vesentini, Turra, Munaretti. All. Fresco.

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Andreoni, Pirrello, Ajeti, Benedetti; Torrasi (16′ st Deli), Burrai (43’ st Giorico), Pinato (25′ st Biondi); Zammarini; Magnaghi (16′ st Dubickas), Candellone (43’ st Piscopo). A disp.: Martinez, Turchetto, Maset, La Rosa, Ingrosso, Negro, Baldassar. All. Di Carlo.

Arbitro: Tremolada di Monza, assistenti Cravotta di Città di Castello e Camilli di Foligno. Quarto ufficiale Iannello di Bassano del Messina.

Marcatori: al 42′ Candellone; nella ripresa, al 3′ Magnaghi.

Note: ammoniti Faedo, Ruggero e Andreoni. Angoli 7-8. Recupero: 2′ pt, 5′ st.