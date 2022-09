Apu, contro Ferrara la prima al Carnera con vista sul derby

Prima partita casalinga ufficiale della stagione per l’Apu Old Wild West, che mercoledì 14 settembre, alle 20, sfida Ferrara davanti al pubblico del Carnera.

È la seconda gara del girone eliminatorio di Supercoppa, con un successo Udine estrometterebbe gli estensi dalla corsa alla qualificazione e si presenterebbe al derby di sabato a punteggio pieno.

Siamo a metà settembre, in questo tipo di partite si guarda con un occhio al risultato e con l’altro alla crescita del progetto squadra. L’Apu, che attende ancora Briscoe (che a sua volta attende di avere il visto per partire alla volta dell’Italia), è ancora una squadra incompleta: venerdì scorso, quando vari acciacchi hanno limitato le rotazioni di Boniciolli, ha rischiato di gettare all’aria 23 punti di vantaggio.

Ecco perché con Palumbo, Pellegrino ed Esposito recuperati, ci si attende di vedere un’autonomia superiore a 20-25 minuti.

Grabriele Grazzini, uno degli assistenti di coach Boniciolli sulla panchina udinese, presenta così la sfida odierna: «Ferrara, complice l’assenza di Amici, ha in Cleaves la punta di diamante. Attorno a lui ci sono giocatori validi, che fanno dell’aggressività e della tenacia la loro forza.

L’aspetto mentale, oltre alla difesa sul già citato Cleaves sarà la chiave della partita. Confidiamo di fare un ottimo lavoro di squadra, pur essendo “work in progress”. Sono sicuro che il pubblico del Carnera ci aiuterà con il suo calore».

È dunque Andy Cleaves, guardia classe 1996, l’uomo da tenere d’occhio nelle fila degli emiliani. Il giocatore californiano ha messo a segno 27 punti al debutto contro Cividale, tirando con il 67% da due e il 71% da tre. La sua prestazione non è bastata a evitare la sconfitta contro la squadra di Pillastrini, a conferma che per gli estensi non sarà una stagione facile.

In estate è stato fatto un mercato al risparmio a causa della riduzione del budget, il roster è stato rivoltato come un calzino. Fra i volti noti troviamo l’ex Apu Mihajlo Jerkovic (una meteora per metà stagione 2019/20) e il gradese Simone Bellan.

È fermo ai box, invece, l’altro ex bianconero Alessandro Amici. Sotto canestro c’è la solidità e l’esperienza di Luca Campani, ex Torino, e dell’altro straniero Andrew Smith, americano con passaporto lettone.

La partita odierna sta ottenendo una buona risposta in prevendita da parte del pubblico. Già 650 i mini abbonamenti venduti per le due sfide casalinghe dell’Apu (oltre a quella con Ferrara anche il derby di sabato con Cividale), da ieri è anche attiva la prevendita dei singoli biglietti per entrambi i match di Supercoppa.