Bijol può recuperare: ore decisive

Fortuna che ci sono ancora tre giorni e altrettanti allenamenti prima di presentarsi al “mezzogiorno di fuoco” di domenica contro l’Inter, nella sfida delle 12.30 allo stadio Friuli. Fortuna sì, perché lo stato dell’arte in casa bianconera non può soddisfare completamente l’Andrea Sottil che ieri ha diretto la seduta tecnica al Bruseschi.

Il morale della squadra non c’entra, anzi è altissimo dopo le ultime quattro vittorie di fila, al pari della concentrazione che sta crescendo con l’approssimarsi di una sfida a una big del campionato, mentre quello che fa un po’ arricciare il naso al tecnico di Venaria Reale sono le non perfette condizioni di alcuni suoi giocatori.

Ecco perché ieri l’allenatore bianconero buttava di tanto in tanto l’occhio sul “campo 2”, quello sul quale Jaka Bijol stava provando a testare la resistenza della caviglia sinistra distorta con la Roma, tra accelerazioni e movimenti laterali effettuati con la palla e senza.

Sì, il centrale difensivo sloveno, quello raggiunto ieri dalla convocazione della propria nazionale – al pari di Sandi Lovric – per le due gare settembrine di Nations League contro Norvegia e Svezia, è proprio l’uomo più atteso al recupero da Sottil, che non a caso lo aveva preannunciato al ritorno in gruppo in settimana e disponibile per l’Inter, accorciandone di fatto i tempi di recupero che inizialmente erano stati stimati in tre settimane, dallo scorso 4 settembre.

Sottil lo aspetta e lo vorrebbe proprio il centrale sloveno, perché è stata proprio quella rocciosa prestazione con la Fiorentina ad avere convinto il tecnico della bontà del suo acquisto dopo le non felici prestazioni nell’amichevole di lusso col Chelsea e in Coppa Italia con la Feralpisalò.

Col recupero di Bijol, annunciato in gruppo tra oggi e domani, Sottil penserebbe seriamente a riposizionare Rodrigo Becao a destra e Nehuen Perez a sinistra in difesa, rimandando così in panchina l’incerto Enzo Ebosse visto a Reggio Emilia. Il tutto, perché lo staff bianconero si aspetta più Correa, in coppia con Lautaro, che Dzeko nell’attacco dell’Inter.

Makengo e Beto saranno invece sicuramente della partita, anche se ieri i due si sono allenati a parte assieme al “Tucu” Pereyra, che al contrario dei due è al top e ha solo svolto un lavoro di recupero energetico. Makengo, invece, è ancora alle prese con i postumi dell’affaticamento muscolare rimediato sabato scorso in rifinitura, un fastidio che non solo ha indotto Sottil a lasciarlo in panchina, prima di inserirlo nei 9 minuti finali al Mapei, ma che ha costretto il francese ad allenarsi ancora a ritmo ridotto nei primi due allenamenti della settimana, quindi anche ieri.

È per questo motivo che in mediana Tolgay Arslan è ancora il favorito a partire titolare come mezzala sinistra, con Lovric interno destro e Walace al centro.

Anche Beto ha lavorato a parte, gestito col bilancino. Per lui i carichi di lavoro non sono uguali a quelli dei compagni, visto che lo staff non vuole forzare su quel flessore lesionato lo scorso 10 aprile a Venezia.