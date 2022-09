Deulofeu e Success sono ancora a secco: l’Udinese ora deve ritrovarli in zona gol

La cooperativa del gol in casa Udinese finora ha funzionato, ma è quantomeno curioso scoprire che gli attaccanti titolari di una squadra che è a un solo punto dal primo posto in classifica sono ancora a secco.

E se questa coppia è stata protagonista del finale della scorsa stagione, è chiaro che sarà importante ritrovare Gerard Deulofeu e Isaac Success in zona gol in vista dell’Inter e, dopo la sosta del campionato, contro Verona, Atalanta e Lazio. Questo il menù dei bianconeri nei prossimi trenta giorni, giorni che potrebbero davvero trasformare una partenza record in una squadra protagonista assoluta.

Il passato

Un passo indietro. Se Deulofeu durante l’estate è stato al centro di diversi corteggiamenti – seppur con delle offerte al ribasso rispetto ai 20 milioni richiesti da Gino Pozzo –, la spiegazione si può trovare nei numeri raccolti dal catalano di Riudarenes negli ultimi tre mesi del torneo.

Dal 20 febbraio al 22 maggio, data di chiusura delle ostilità, è riuscito a caratterizzare la scalata dell’Udinese con 7 gol sui 13 stagionali, praticamente uno ogni due partite, considerando che sono state 14 (su 15 giornate, una l’ha saltata per infortunio) le presenze nella fase finale. Accanto a questo bottino Deulofeu può mettere nel conto anche 3 assist. In poche parole, cifre di valore assoluto che l’ha fatto diventare il leader offensivo dei bianconeri che nell’ultimo mese e mezzo hanno dovuto rinunciare a Beto, fermato dal famoso infortunio muscolare che ha fatto ripartire il portoghese dalla panchina nella stagione in corso, un particolare che non gli impedito di segnare già quatto volte.

Ad aprile per questo è diventato importante Success, capace di recitare il ruolo di centravanti alla sua maniera: tante sponde a vantaggio dei compagni grazie alla sua massa muscolare (4 assist in quel mese), un solo gol prima di alzare bandiera bianca nelle ultime tre gare della stagione, complice un infortunio muscolare accusato l’1 maggio proprio contro l’Inter, la prossima avversaria dei bianconeri.

Il presente

È possibile che anche stavolta Sottil decida di partire con Beto in panchina per dare spazio a un Isaac Success che è una “tabula rasa” nei 311 minuti disputati nelle prime sei giornate. Zero gol fatti, zero assist forniti ai compagni di squadta.

L’unica giocata davvero consistente che non è stata rilevata dalle statistiche l’ha fatta registrare proprio a Reggio Emilia, quando a fine del primo tempo, con l’Udinese in svantaggio, il nigeriano ha piazzato uno scatto in verticale alimentato dal passaggio in profondità da Deulofeu. Controllo e fallo da cartellino rosso di Ruan Tressoldi.

Un’azione che ha permesso alla squadra di Sottil di giocare la ripresa in superiorità numerica e di piazzare così il controsorpasso. Grazie ai gol di Beto, entrato al posto di Success, e di Samardizic, avanzato di posizione con l’uscita di Deulofeu. Un Deulofeu capace di fornire tre assist in stagione, ma senza segnare, vittima del dribbling di troppo e dell’imprecisione. Difetti da cancellare al più presto.