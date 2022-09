Mussini scava il solco e l’Apu stende Ferrara, il derby sarà decisivo

L’Apu Old Wild West fa due su due e risponde alla Gesteco Cividale. Il girone Arancione di Supercoppa si rivela saporito, dato che il derby di sabato metterà in palio la qualificazione ai quarti.

Non è stata un’Apu scintillante, ma quando ha accelerato Ferrara è evaporata. Mussini il migliore in campo, i suoi canestri hanno scavato il solco decisivo.

In avvio Boniciolli propone il quintetto composto da Sherrill, Nobile, Gaspardo, Antonutti e Cusin. Gli ospiti iniziano schierando Bertetti, Cleaves, Bellan, Smith e Campani.

La prima mossa del tecnico bianconero si rivela efficace, perché Nobile tiene a bada Cleaves, e per metà primo quarto si assiste a un appendice di Friuli Doc: Antonutti, Cusin e Gaspardo lanciano Udine, il gradese Bellan (ex giovanili Ubc) tiene in scia Ferrara.

Mian, altro friulano, piazza due triple in fila per il primo allungo Old Wild West: 21-10 alla prima sirena. Chi pensa a una passeggiata di salute deve ricredersi ben presto, dato che nel secondo quarto l’Apu s’appisola e gli emiliani, trascinati da Bellan e Smith, vanno al sorpasso sul 26-28 grazie a un parziale di 18-5. Buon per l’Apu che gli estensi falliscono la tripla del +5, Mussini dalla lunetta impatta prima del riposo.

Si ricomincia in ritardo a causa di una misteriosa chiazza di crema che rende scivolosa una delle due aree colorate, Antonutti e Gaspardo non perdono la concentrazione e sganciano le triple del 34-28. Il match, però, resta apertissimo, anche perché Sherrill litiga con il canestro (1/12). A sbrogliare definitivamente la matassa sono due della vecchia guardia, Pellegrino e Mussini. Il primo segna in tap-in e arpiona un paio di rimbalzi importanti, l’esterno reggiano timbra 10 punti di fila, prenota il premio Mvp e porta in doppia cifra il vantaggio di Udine (58-47).

Finale in discesa, l’Old Wild West gestisce, vince e dichiara aperto il countdown verso il derby. Boniciolli a fine gara spiega il motivo del primo tempo stentato.

«Queste sono partite complesse. Fino a qualche anno fa c’erano i tornei precampionato e si sperimentavano quintetti, ora c’è la Supercoppa che dovrebbe costringerci a giocare per il risultato. Io però continuo a interpretarlo come un torneo, perché devo conoscere la squadra. Sono contento del fatto che tirando col 40% abbiamo vinto ugualmente, grazie alla tenuta difensiva. Concludo facendo i complimenti alla nostra Nazionale, ci ha reso orgogliosi di far parte di questo movimento».