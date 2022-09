Beto va in gol ogni 58 minuti, ma Sottil non può permettersi di spremerlo

Come si può tenerlo in panchina, rinunciando così a un gol segnato ogni 58 minuti? La domanda che molti tifosi bianconeri si stanno facendo su Beto è la stessa che si sta ponendo anche Andrea Sottil, chiamato letteralmente a sfogliare la margherita in relazione all’impiego dal primo minuto, o a gara in corso, del bomber portoghese che ieri ha preparato la sfida con l’Inter allenandosi in gruppo.

La risposta arriverà solo dalla distinta delle formazioni ufficiali, ma intanto si può capire il perché Sottil sia così parsimonioso nell’uso del suo bomber, partendo dalla lettura dei minutaggi raccolti in ognuna delle sei presenze. Perché Beto ha giocato sempre, e fin dalla prima giornata, ma se conta solo 229 minuti è perché la sua condizione atletica non solo non è ottimale, ma anche perché il flessore della gamba destra ha mandato un piccolo segnale al minuto 65 della sfida contro la Fiorentina, da lui decisa lo scorso 31 agosto.

È proprio da allora che Sottil lo sta gestendo col bilancio da farmacista, perché fu proprio in quella occasione che il tecnico giustificò la sostituzione dopo la segnalazione del giocatore che aveva avvertito un piccolo fastidio al flessore lacerato il 10 aprile a Venezia.

Memore di quella fitta lancinante che lo arrestò in volata verso la porta veneziana, e di quell’improvvida decisione di tornare in campo per giocare il finale dopo avere ricevuto i primi soccorsi, Beto ha chiesto il cambio dopo i 65’ giocati con la Viola, e seguiti ai 68’ disputati solo cinque giorni prima a Monza, dove segnò il primo dei suoi 4 gol attuali.

Ecco perché con Roma e Sassuolo Beto è stato utilizzato solo a partita in corso, entrando al 68’ con la Lupa e negli ultimi 23’ di Reggio Emilia dove ha firmato la doppietta, subentrando dalla panchina. L’impresa, perché tale si tratta vista la difficoltà, era riuscita da queste parti solo a Oliver Bierhoff nel giorno dell'addio di Alberto Zaccheroni all’Udinese, nel vittorioso 3-1 di Vicenza. Era il 16 maggio ’98 quando il tedesco subentrò a Paolo Poggi al 18 del primo tempo, segnando due gol e sbagliando un rigore prima di uscire al 64’ per Gilberto D’Ignazio. Giusto per ricordare uno dei bomber storici della storia bianconera, sulle cui orme Beto ha tutto il diritto d’involarsi.

Lo dicono i numeri, e non solo per questi primi 4 gol in sei partite, altro piccolo record visto che negli ultimi vent’anni del club c’era riuscito solo De Paul, ma soprattutto per la sua media, considerato che da quando Beto ha messo piede nel campionato italiano ha realizzato 15 gol in 34 partite.

È una cifra notevole che sarebbe stata forse superiore se il classe ’98 non avesse saltato le prime due giornate dello scorso campionato, visto che arrivò agli sgoccioli del mercato, con Gotti che lo fece esordire alla terza giornata, negli ultimi 27’ di La Spezia, e soprattutto le ultime 8 della scorsa stagione, trascorse a guardare i compagni grazie alla lesione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA