Pordenone, attento alla trappola Sangiuliano

Se fosse un libro, tanto per restare nel clima di questi giorni in città, potrebbe essere un romanzo dal finale imprevedibile. Uno di quei testi in cui le pagine scorrono senza nulla, o poco, di scontato.

Così, almeno sulla base di quanto successo nelle prime tre giornate di campionato, è possibile immaginare la sfida in programma sabato 17 settembre, a Seregno, tra la matricola terribile Sangiuliano City e il Pordenone.

“Terribile”, un termine che sembra calzare a pennello alla squadra di Andrea Ciceri, capace nel turno infrasettimanale appena archiviato di compiere una clamorosa rimonta a Trento: sotto di 2-0 all’intervallo, i milanesi hanno ribaltato la situazione a loro favore segnando tre gol nel primo quarto d’ora della ripresa.

Un caso isolato? Non proprio. Perché seppur con un andamento diverso, il Sangiuliano è stato protagonista della vittoria all’esordio in casa col Mantova: in vantaggio di due gol, si è fatto riprendere, prima di spiccare il volo (4-2) dopo l’ora di gara. Nel mezzo la sconfitta di misura rimediata nel derby esterno col Renate.

Il tutto tradotto in numeri? Secondo miglior attacco del torneo (dietro al Vicenza), all’insegna della cooperazione (7 reti con 6 marcatori diversi), davanti proprio al Pordenone (in gol con 5 uomini), e di un entusiasmo sinora capace di sospingere la squadra lombarda oltre ogni traversia.

Aspetti di cui il tecnico del Pordenone, Domenico Di Carlo, squalificato e sostituito in panchina dal vice Davide Mezzanotti, è pienamente consapevole. E infatti avvisa i suoi: «Affrontiamo una squadra rapida e aggressiva. Servirà una prestazione di grande livello e dai ritmi alti».

Come quella sfoderata al cospetto della Virtus Verona, che martedì scorso ha regalato ai neroverdi la seconda gioia in trasferta e pure il primato in condominio con Novara e Pro Patria.

«Le vittorie aiutano a lavorare meglio – ammette Di Carlo –, e sentiamo che la fiducia attorno a noi sta crescendo. Ma dobbiamo ancora migliorare a livello collettivo. Perché è proprio la competitività della rosa nel suo complesso uno dei nostri principali punti di forza».

Importante, in quest’ottica, il rientro di Simone Palombi, attaccante arrivato in estate forte di un curriculum di tutto rispetto in categoria. L’ex Alessandria, per la prima volta a disposizione, potrebbe esordire a gara in corso.

Mentre non è escluso possa avere una chance dall’inizio il lituano Dubickas, altro illustre volto nuovo del reparto avanzato neroverde.