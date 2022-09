Udinese, contro l’Inter Beto verso la titolarità: Bijol e Makengo sono ancora un punto di domanda

Avere l’imbarazzo della scelta è un problema che tutti gli allenatori vorrebbero avere, anche perché al tempo delle cinque sostituzioni l’ampia disponibilità in rosa si traduce in strategia, a patto di saperci fare ovviamente.

Lo stesso Andrea Sottil ha sempre detto che «l’importante è poter scegliere», estendendo il concetto stesso di titolarità a chi subentra, e se c’è una squadra che ha pescato bene dalla panchina è l’Udinese, che domenica si presenterà all’Inter con i soli Leonardo Buta e Adam Masina spettatori in tribuna, in quanto infortunati.

BOOMERANG

Tuttavia, questo imbarazzo della scelta può nascondere anche qualche legittimo dubbio, dettato soprattutto dalle non perfette condizioni di qualche interprete, e Sottil è il primo a sapere che cominciare una sfida inserendo uno o più giocatori a rischio cambio potrebbe ritorcersi contro come un boomerang.

Ecco perché il tecnico di Venaria Reale aspetterà fino all’ultimo prima di decidere se rischiare Jaka Bijol in difesa, riaffidandosi al centrale che non gioca dallo scorso 4 settembre, se incominciare con Jean Victor Makengo in mediana, e se proporre Beto fin dal primo minuto in attacco (così come sembra), componendo il tandem con Gerard Deulofeu, lo stesso che indirizzò la partita contro la Fiorentina. Tenendo fede alle premesse di cui sopra, è improbabile che domani Sottil schieri tutti e tre i nomi appena citati.

ROMPICAPO

Allora è doveroso cercare di intuire quali saranno le scelte del tecnico che il vero rompicapo lo ha in difesa. Sì, perché è innegabile quanto l’impiego di Bijol risolverebbe un bel po’ di dubbi. Con lo sloveno in plancia di comando, infatti, Rodrigo Becao potrebbe tornare a destra nella difesa a tre, con Nehuen Perez a sinistra, al posto dell’incerto Enzo Ebosse visto al Mapei.

Ma Sottil riproporrà lo sloveno che giocoforza può avere perso un po’ di condizione e brillantezza dovendo restare fermo una decina di giorni a causa della distorsione alla caviglia sinistra? Oppure il tecnico sorprenderà rispolverando Bram Nuytinck, piazzandolo a sinistra, con Perez a destra e Becao centrale?

Attenzione a quest’ultima possibilità, perché quando Destiny Udogie scivola per allinearsi alla linea difensiva l’Udinese difende “a quattro” e la mossa lascerebbe così Perez a destra con Becao e Nuytinck al centro, l’ideale per contenere Dzeko (o Correa) e Lautaro. È questa la soluzione B a cui Sottil sta pensando concretamente, qualora non si fidi della condizione di Bijol.

RICAMBI GARANTITI

Il problema è invece minore in mediana, là dove la rotazione delle mezzali è diventata un mantra per Sottil, che ha intuito l'importanza di mantenere ali i “giri del motore”.

Due cambia a partita riguardano sempre le mezzali a cui è richiesto di non far perdere compressione ed è per questo che le non perfette condizioni di Makengo, (reduce da un affaticamento muscolare) potrebbero indurre Sottil a buttarlo nella mischia dall'avvio, per poi richiamarlo quando il francese avrà dato tutto. Fosse così, uno tra Arslan e Samardzic partirebbe in panchina sapendo di entrare a gara in corso.

BETO OK

Meglio partire con lui per cercare di indirizzare la partita? Sembra proprio di sì, stando alle prove di ieri in cui Sottil , pur mescolando parecchio le carte, lo ha messo in coppia con “Geri”.

Il portoghese non avrà i 90' nella gambe, ma i gol sì e in area, là dove soffre l’Inter, fa più paura e danni di Success.