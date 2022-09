Sì, è tutto vero. E anche meritatissimo

Si è tutto vero, certo non durerà, ma per quello visto anche dopo la gara con l’Inter l’Udinese lassù ci sta con merito.

E, badate bene, l’avremmo scritto anche se invece di inventarsi un colpo di testa mortifero Bijol al suo connazionale Handanovic, avessero segnato Lautaro Martinez o Correa. Perché l’Udinese davanti a Gianpaolo e Gino Pozzo, ha fatto una signora partita.

Ha lottato, iniziando la contesa con piglio, quando è andata sotto non ha tremato mostrando i numeri per pareggiare, e poi ha legittimato la vittoria – guardate caso molto simile a quella di mezzogiorno di 11 anni fa che aprì le porte a un campionato da sogno dei Guidolin boys – con un gioco semplice ma efficace e occasioni da gol limpide: il palo di Deulofeu con conseguente flipper in area e prima la clamorosa azione di contropiede di Lovric che ha costretto il connazionale Handanovic a una paratona che forse gli ha fatto capire come alla fine sarebbe andata con l’altro sloveno.

Non solo. Deulofeu sontuoso a parte, che si mette la mano sul cuore sotto la Nord da vero leader, ora sì, oppure Lovric che giganteggia al centro, oppure la solita classe di Pereyra, c’è la difesa. Impeccabile.

Ora l’Udinese ha pure la panchina lunga. Insomma Gino Pozzo ha visto sul campo cosa vuol dire allungare la coperta ai suoi bianconeri sul mercato. Avanti così.