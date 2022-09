Il Pordenone ha già un passo da promozione

Quattro gare giocate, dieci punti, vetta della classifica: dopo 360 minuti di campionato l’attuale Pordenone ha lo stesso rendimento della squadra neroverde che, nel 2018-2019, vinse il campionato di serie C e si guadagnò la storica promozione tra i cadetti.

Dalle parti del De Marchi fanno gli scongiuri, ma i numeri dicono questo e il gruppo allenato da Domenico Di Carlo ha dato sinora grandi dimostrazioni di forza, non da ultima quella esibita due giorni fa a Seregno sul campo del Sangiuliano City.

Tanti gli aspetti positivi, da valorizzare e che danno fiducia in vista del big-match di sabato prossimo a Lignano, dove arriverà il Padova vice-capolista. La quinta tappa del gruppo A di Lega Pro metterà di fronte le due migliori formazioni del torneo (il via alle 14.30).

ANALOGIE

I tifosi dei ramarri ben si ricordano come, a settembre del 2018, la squadra di Attilio Tesser cominciò il campionato. La somma dei punti è identica a quella dell’attuale Pordenone, ma Stefani e compagni allora li incamerarono in maniera diversa: tre vittorie nelle prime, altrettante, uscite (con Fano, Albinoleffe e Virtus Verona); quindi il pareggio con il Rimini.

Adesso invece è arrivato un successo all’esordio (con la Triestina), poi un pareggio (con la Juventus NextGen) e due affermazioni consecutive (con Virtus Verona e Sangiuliano). Il test con il Padova sarà probante, ma l’avvio promette molto bene e consente di pensare positivamente.

Di sicuro l’obiettivo è il primo risultato pieno in casa, perché in trasferta la formazione friulana viaggia a gonfie vele: con tre vittorie in altrettante sfide lontano dallo stadio Teghil il rendimento ricorda quello tenuto dal gruppo del 2018-2019, che chiuse il campionato imbattuto lontano - allora - dal Bottecchia.

Sempre a proposito di numeri di squadra, fa specie notare che Burrai e compagni, durante questa stagione, abbiano già ottenuto lo stesso numero di successi conquistati dai neroverdi in tutto il precedente torneo di serie B.

TENUTA DIFENSIVA

Del gruppo allenato da Domenico Di Carlo impressiona il rendimento difensivo. Sinora Festa ha subìto soltanto un gol, quello nel match casalingo contro i baby della Juventus, rete peraltro viziata da un fuorigioco.

Nelle altre tre sfide, tutte disputate in trasferta, il portiere ha sempre mantenuto la propria porta inviolata. Con Triestina e Virtus Verona è dovuto ricorrere a un paio di ottime parate, nel match contro il Sangiuliano City invece il lavoro è stato minore.

Comunque sia il Pordenone concede poco e, se proprio va trovato un difetto a questo gruppo, va individuato nello scarso cinismo in fase offensiva. Anche a Seregno, due giorni fa, la squadra neroverde ha avuto più chance di realizzare il 2-0, ma davanti al portiere non è stata lucida.

Bisogna migliorare, anche se piace la distribuzione delle reti, visto che i sei centri messi a segno sinora sono stati firmati da altrettanti marcatori diversi: Deli e Piscopo con la Triestina, Pirrello con la Juventus Next Gen, Magnaghi e Candellone con la Virtus Verona e Pinato con il Sangiuliano City. Chi sarà il prossimo a scrivere il proprio nome tra i marcatori, ammesso che ci sarà?

Chissà, magari sarà Burrai, che nella primavera del 2017 firmò l’ultima vittoria del Pordenone sul Padova. Al capitano a ben guardare manca soltanto il gol...