Sottil dopo Udinese-Inter: «Siamo stati grandi, che simbiosi fra squadra e pubblico»

E cinque. L’Udinese infila il pokerissimo di vittorie (Sottil tocchi ferro: non succedeva dai tempi di Oddo che nel ritorno ne perse undici di fila) e continua a sognare e far sognare i suoi tifosi.

Il tecnico continua a fare sfoggio di calma e sicurezza, non nasconde la soddisfazione, ma gira i complimenti tutti alla squadra: «Sono contento del momento che stiamo attraversando, abbiamo confezionato una prestazione di livello, ma ricordiamoci che siamo solo all’inizio.

La nostra è stata una grande partita, totale: siamo andati a pressare l’Inter nella sua area, non era facile. La squadra sta dimostrando di pensare solo a se stessa. Non ci siamo disuniti dopo il gol a freddo e abbiamo continuato a giocare il nostro calcio. Alla fine la vittoria è meritatissima».

PREPARATORE

Dell’Udinese impressiona la freschezza atletica. Quando gli altri calano i friulani crescono. «Il nome del mio preparatore? Cristian Bella, siamo assieme dalla serie D. Ma fare un nome è riduttivo. Ho con me uno staff meraviglioso fatto di collaboratori straordinari».

Chissà se poi domenica sera si è messo davanti alla tv a guardare cosa facevano Roma-Atalanta e Milan-Napoli: «Di sicuro festeggerò – dice Sottil nell’immediato dopo gara –: è arrivata la quinta vittoria consecutiva, ma siamo soprattutto orgogliosi di aver dimostrato di essere competitivi. Ora ci riposeremo e poi cominceremo a preparare la gara di Verona».

MENTALITÁ

C’è da chiedersi se questa squadra possa ancora migliorare: «C’è sempre qualcosa da correggere – spiega Sottil –, ma vi assicuro che lavoriamo tanto ed è bello farlo con questo gruppo perché ci sono tanti giocatori con un “motore” importante.

Lo ripeto: ci si allena come si gioca, anche a livello mentale. Certo, manca il pubblico e non ci sono i tre punti in palio ma anche in allenamento uno deve arrabbiarsi se sbaglia un passaggio».

E quando si va in vantaggio non si pensa solo a gestire: «Abbiamo segnato tre gol, preso un palo e avuto tante altre occasioni», ricorda Sottil.

FATTORE FRIULI

Tanti tifosi nerazzurri domenica sotto l’arco dei Rizzi, ma stavolta l’Udinese non ha giocato in trasferta: «In questo stadio il clima è meraviglioso – spiega il tecnico bianconero –, io conosco il pubblico friulano perché qui ci ho giocato, pretende che ti sudi la maglia.

Se lo incendi, il tifoso ti viene dietro e si crea così una simbiosi tra squadra e pubblico che fa la differenza. E adesso, credo di poterlo dire, sta assistendo a un bello spettacolo».

I SINGOLI

Bijol e Pereyra gli argomenti di discussione: «Il difensore sta facendo bene, ma a volte è troppo buono, deve diventare più cattivo. Il Tucu? Gli avevo detto che avrebbe giocato sulla fascia per due-tre partite, adesso diventa difficile spostarlo da lì». —

