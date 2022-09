Ecco Briscoe, il nuovo americano asso nella manica per l’Apu: “Sono qui per vincere”

In un tranquillo pomeriggio di fine estate l’Apu Old Wild West cala l’asso di Briscoe sul tavolo della serie A2. La presentazione del nuovo americano fa passare in secondo piano la vigilia del quarto di finale di Supercoppa, se non altro perché sul giocatore del New Jersey sono riposte grandi aspettative. Senza girarci troppo attorno, nell’ambiente bianconero si spera che questo sia il colpo promozione, il nuovo Charlie Smith.

PRIME PAROLE

Nel corso della conferenza stampa di presentazione Isaiah Briscoe ha risposto alle domande di addetti ai lavori e tifosi collegati online, partendo dai motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta di Udine. «Ho scelto di venire in Italia perché ritenevo fosse il momento giusto per cambiare dopo due anni di G-League. La mia prima esperienza fuori dal college è stata in Europa, mi mancava questo tipo di basket, l’offerta dell’Apu mi è sembrata quella giusta». Spazio poi a una prima descrizione di sé come giocatore: «Posso segnare, difendere, essere un leader quando serve. La cosa più importante, però, è essere utile alle squadra e ai suoi obiettivi». Immancabile un accenno al suo primo impatto con coach Boniciolli: «È una persona appassionata e appassionante, ama molto il gioco e ha già detto che sarà molto esigente nei miei confronti. La cosa mi piace, non vedo l’ora di mettermi al lavoro». Buona anche la prima impressione della sua nuova “casa”, il palasport Carnera: «È un impianto molto bello, sabato c’era una splendida atmosfera e un bel pubblico».

CURIOSITA’

Isaiah Briscoe è un personaggio tutto da scoprire. Magari iniziando a curiosare sul suo profilo Instagram, dove vanta ben 209mila follower. “Zaaay”, il suo nickname sul social network, è anche il suo soprannome nella vita di tutti i giorni. Briscoe è attento alle mode, cura in modo particolare l’abbigliamento («Ho portato parecchi vestiti in valigia, ma nessuna tuta») e sfoggia numerosi tatuaggi: sulla schiena ha un numero 13 indelebile, sarà il suo numero di maglia all’Apu sia perché è nato il 13 aprile, sia per esorcizzare la cabala statunitense secondo cui il 13 porti sfortuna. È amico degli ex Apu Dominique Johnson e Troy Caupain (con cui ha giocato a Orlando) e ha giocato contro Allan Ray, altro ex bianconero, durante il torneo di 3x3 “Big 3”. A proposito di basket Usa: Briscoe ha una parentela con Kyrie Irving e nel 2018/19 agli Orlando Magic ha avuto come compagni Aaron Gordon, il montenegrino Nikola Vucevic e il francese Evan Fournier.

L’UOMO GIUSTO

Il direttore tecnico e senior assistant coach Alberto Martelossi ha illustrato i motivi che hanno spinto l’Apu ha scegliere Isaiah Briscoe. «È un giocatore nel pieno della sua carriera. Non abbiamo mai tentennato sul suo nome, siamo convinti sia l’uomo giusto. Cercavamo un giocatore con ball-handling e personalità, il merito della società è quello di non aver avuto fretta e di formulare l’offerta giusta nel momento giusto».