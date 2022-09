Supercoppa, l’Old Wild West batte la Stella Azzurra e ora va alle final four

Fa un po’ fatica all’inizio con la Stella Azzurra, poi dilaga 80-63 e stacca il biglietto per le final four di Supercoppa a Forlì. Venerdì e forse sabato in finale, l’Old Wild West lotterà per il primo trofeo stagionale.

Il meno ambito, è sempre precampionato, ma, si sa, vincere aiuta a vincere e le avversarie per la prima volta quest’anno saranno toste, e una possibile rivincita della finale di Coppa Italia con la nuova Cantù di coach Sacchetti o un confronto con Cremona di Cavina e l’ex Lacey non sarebbero da buttar via.

Boniciolli dà tanti minuti a Nobile, pronto a conquistarsi spazio con unghie e denti, ruota i suoi come sempre sta facendo in pre-season, ma deve inseguire nel primo quarto una Roma allenata da quel Bechi che in maggio con San Severo fece vedere i sorci verdi a Udine: 21-15. C’è una partita.

Wilson, Nikolic, “nonno” Giachetti sono il cuore di una squadra vera. Briscoe? Non gioca. Giusto, con due allenamenti su per giù nelle gambe che senso ha rischiare? La stagione è infinita, anche se tra partite tambureggianti e pure un derby pare sia già iniziata da settimane e settimane.

Appena difende un po’, controlla meglio i rimbalzi e corre la differenza di talento con i rivali comincia a vedersi. Attenzione a Palumbo, ha tutta l’aria, zitto zitto, di essere l’equilibratore insostituibile di questa squadra.

Perché arma la mano di Sherrill, e del Briscoe che sarà, o di Mian, Gaspardo (assist al bacio), Mussini, Antonutti (in crescendo) a piacimento. È precampionato, per carità, ma Boniciolli può smazzare carte buone. Intervallo: 39-34, c’è comunque ancora equilibrio.

Si riparte, Boniciolli sceglie un quintetto di bombardieri. Mussini e Sherrill si divorano due canestri, Gaspardo e Mian colpiscono dall’arco e scavano il solco che in pratica manda Udine alle final four di Forlì. Il coach ogni tanto ne approfitta per istruire Briscoe, piazzato a lato della panchina, sugli schemi. Potrebbe esordire, almeno per qualche scampolo di partite, in Romagna. Non c’è fretta.

Roma, per carità, non si disunisce, prova anche a rifarsi sotto (61-50 a fine terzo quarto) col solito Giachetti che ancora regge il campo in Serie A2 nonostante i quasi quarant’anni e le ginocchia attaccate col nastro adesivo (notizia sinistra per i giovani giocatori italiani, non per lui ovviamente), ma deve alzare bandiera bianca.

Nell’ultima frazione la barca di Boniciolli naviga in mare tranquillo, Sherrill (17 punti e 6 assist) fa divertire il pubblico, e ora si appresta a giocarsi il primo trofeo della stagione. Sulla sua importanza abbiamo già detto.

Ma il livello sale ed affrontare quelli che saranno alcuni avversari in primavera inoltrata non potrà fare che bene. Magari trovandosi di fronte un’ala o un pivot americano di valore per rodare proprio al massimo i giri del motore. In attesa, si augurano i tifosi, di innestare turbo Briscoe.