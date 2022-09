Deulofeu è l’uomo faro della sorpresa Udinese: solo Messi crea di più

Gerard Deulofeu è su di giri, lo dicono anche i numeri, quelli “occulti”, classifiche che lo vedono produrre calcio di altissimo livello, secondo solo all’amico marziano – dei tempi di Barcellona – Leo Messi, davanti a Mbappé e Neymar.

Con la maglia dell’Udinese addosso non ha ancora segnato, ma sta diventando ugualmente l’uomo faro di quella che è la vera sorpresa della serie A, risultato alla mano: la squadra di Andrea Sottil.

Geri is on fire, direbbero i tifosi del Watford che malinconicamente inseriscono dei commenti sotto i post del numero 10 bianconero, evidenziando la posizione in classifica dell’Udinese e quella dei gialloneri di casa Pozzo nella B inglese, un ottavo posto in compagnia che preoccupa in ottica promozione.

Già, i post di Deulofeu. Anche l’attività fuori dal campo è stata “pungente” dopo la vittoria sull’Inter. Messaggi su Instagram («Ricordatevi che siamo l’Udinese!») e su Twitter, per una sorta di par condicio social, là dove è stata sistemato in bella vista il grafico realizzato in Inghilterra che racconta chi sono i giocatori più pericolosi con il pallone tra i piedi, commentato da diretto interessato con una “stella” e una faccina con le “guance rosse” perché deve essere una gran bella soddisfazione trovarsi in mezzo al trio delle meraviglie del Psg, soprattutto con la maglia bianconera dal 1896 addosso.

Alle spalle il madridista dribblomane Vinicius, il velocista del Bayern, Alphonso Davies, o mister solidità in casa City, Kevin De Bruyne. Così, tanto per citare qualche altro nome di assoluto prestigio inserito nella graduatoria che tiene conto delle prestazioni nei campionati Top5 d’Europa, la Premier inglese, la Liga spagnola, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese oltre alla nostra serie A, mettendo in fila i calciatori che producono più azioni pericolose in rapporto ai minuti giocati.

D’altra parte già prima della sfida con l’Inter da queste pagine avevamo segnalato che proprio le qualità di Deulofeu sarebbero state uno degli elementi chiave di una sfida ai piani alti della classifica.

Per un semplice motivo. Nessun giocatore aveva fatto registrare più occasioni create dai movimenti palla al piede del buon Geri, solo il napoletano Politano lo eguagliava nella produzione che era arrivata a 6 dopo altrettante giornate e che domenica si è incrementata ulteriormente, visto che il numero 10 bianconero ha smazzato due assist, calciando il corner che ha portato al gol del sorpasso firmato da Bijol e pescando Arslan in area per la rete della staffa.

Ebbene, bisogna essere chiari, la classifica con Messi nettamente in testa non tiene conto solo degli assist (i passaggi che portano a un gol, in poche parole), e per questo è ancora più significativa, anche per capire le dinamiche di altre squadre: il secondo della serie A, per esempio, è Koopmeiners, in assoluto il più continuo nella partenza sprint dell’Atalanta, mentre mancata presenza di un giocatore del Napoli sta a significare le la squadra di Spalletti è in assoluto la più talentuosa e meno prevedibile.

E a proposito di futuro dove può arrivare Deulofeu? Se sono chiesti anche molti navigatori social leggendo il post e classifica: «Vuole un posto con la Spagna al Mondiale». Un obiettivo ambizioso, capace di dare gas all’Udinese nelle prossime otto giornate prima della mega-sosta iridata.