In Croazia sarà una prova generale di campionato per la Gesteco Cividale

CIVIDALE. Fra circa ventiquattr’ore, svoltare in direzione Croazia. La road map verso l’esordio in A2 porterà infatti questo weekend la Gesteco a far tappa nella cittadina istriana di Abbazia. Lì, a due passi da Fiume, la squadra di coach Stefano Pillastrini prenderà parte alla Liburnia Kup, torneo internazionale posto così ad epilogo della pre-season targata Gesteco. Venerdì 23 settembre Cividale contro il K.K. Split.

Preludio alla sfida, l’altra semifinale tra Igokea (Bosnia Erzegovina) e Pardubice (Repubblica Ceca). Domenica le finali; in mezzo una serie di clinic a cui presenzierà, in veste di relatore, anche il tecnico Ueb Pillastrini. Il seminario del coach gialloblu, in particolare, avrà come argomento la difesa sul pick&roll.

«Siamo onorati – ha detto allora il ds Massimo Fontanini – di poter partecipare a un torneo internazionale di questo calibro e ringraziamo gli organizzatori per averci invitato. Per noi sarà l’ultimo banco di prova prima dell’inizio del campionato, quindi il torneo ci consentirà di capire a che punto siamo contro formazioni di rango».

Ma quella in Croazia, per il dirigente, rappresenta inoltre una chance per donare maggior risonanza all’operato del club ducale, ertosi ormai a vessillo della friulanità anche al di fuori dei limiti regionali. «Il fatto di esportare il nome delle Eagles e di Cividale oltre i confini nazionali è motivo di orgoglio per la società, gli sponsor e la marea gialla. Affronteremo squadre di grande tradizione, l’emblema è proprio Spalato dove è nata la stella di Toni Kukoc con l’allora Jugoplastika negli anni Ottanta».