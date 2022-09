Old Wild West verso la Supercoppa: che intrighi a Forlì

UDINE. Apu, c’è una Supercoppa da vincere. Domani a Forlì si aprono le Final Four e la squadra bianconera dà l’assalto al primo trofeo ufficiale della stagione, sfidando anche la cabala: dal 2019 a oggi l’Old Wild West ha sempre fatto strada nella competizione, senza mai riuscire ad alzare la coppa.

LA CARICA DEL COACH

La sensazione è che mai come quest’anno Udine voglia andre all’assalto della Supercoppa. Forse nelle precedenti edizioni il torneo non rappresentava un obiettivo prioritario, stavolta ad alimentare la fame di vittoria in casa Apu ci ha pensato Matteo Boniciolli. «Personalmente di arrivare secondo sarei un po’ stanchino, come diceva Forrest Gump», ha affermato il tecnico bianconero al termine del match contro la Stella Azzurra.

L’AVVERSARIA IN SEMIFINALE

Udine trova San Severo, ma rispetto alla sfida play-off di maggio è passata parecchia acqua sotto i ponti. I pugliesi hanno cambiato coach (via Bechi, ora c’è Damiano Pilot, ex Eurobasket Roma) e roster rivoluzionato: l’unico giocatore confermato dalla passata stagione è il montenegrino Petruševski. Il capitano giallonero è un volto noto per i sostenitori udinesi, l’italo-argentino Agustin Fabi, tanto bravo quanto fragile fisicamente. Il top scorer di Supercoppa è la guardia Matteo Bogliardi, reduce da due stagioni a Treviglio e autore sin qui di 15 punti di media con un eccellente 55% da tre. Dal punto di vista tattico, l’uomo da tenere d’occhio è il centro americano Ed Daniel, che nello scorso torneo ha contribuito alla promozione di Scafati: per lui 20 punti e 16 rimbalzi nel quarto di finale vinto contro Rieti. Un bel banco di prova per i lunghi udinesi.

L’ALTRA SEMIFINALE

Il derby lombardo Cantù-Cremona è partita fra squadre di rango. I coach sulle due panchine sono ex udinesi: Meo Sacchetti subentrò ad Attilio Caja alla guida della Snaidero nell’infausta stagione 2008/09, Demis Cavina ha guidato sia la Snaidero (2009/10) che l’Apu (2018/19) con alterne fortune. Fra i giocatori non hanno bisogno di grosse presentazioni Travor Lacey (che vorrà farsi rimpiangere, in caso di finale), Joseph Mobio (altro ex con qualche sassolino nelle scarpe) e Mirza Alibegovic, tutti e tre arrivati a Cremona in estate. Un ex udinese anche nelle fila di Cantù: il serbo Stefan Nikolic. Si prospetta una Final Four decisamente interessante.