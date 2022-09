Silvestri e l’Udinese corteggiano CR7 sui social

UDINE. Chi lo conosce bene garantisce che Destiny Udogie non ha cambiato idea rispetto a quanto ha dichiarato lo scorso aprile, quando a “The Italian football podcast”, rubrica in ligua inglese curata da Carlo Garganese e Nima Tavallaey garantì, con la tuta dell’Udinese addosso: «Sono nato in Italia, mi sento di più italiano, sono cresciuto nelle selezioni giovanili azzurre e continuerò giocare qui. Voglio raggiungere la Nazionale maggiore e farò di tutto per riuscirci».

Il punto è che, nonostante una stagione (la scorsa) finita in crescendo, un trasferimento estivo da venti e più milioni al Tottenham, una partenza sprint in serie A giocando stavolta in prestito nell’Udinese, il ct Roberto Mancini lo ha ancora trascurato, lasciandolo a disposizione dell’Under 21 del collega Paolo Nicolato che, tra l’altro, non sembra essere un grandissimo estimatore dell’esterno bianconero, visto che in passato ha preferito schierare l’empolese Parisi o, addirittura, Quagliata, mancino che si è fatto le ossa in Olanda nell’Heracles prima di rientrare in Italia nella Cremonese.

Vedremo cosa succederà oggi, visto che gli azzurrini sono attesi dal test con i pari età inglesi e tra i convocati ci sono anche i “contender” Cambiaso e Ruggeri. Tutti questi dubbi in chiave azzurra per un giocatore che è destinato a ritagliarsi uno spazio importante a livello internazionale, per qualità fisiche e tecniche, hanno dunque alimentato le voci di una possibile scelta “alternativa” di Udogie, visto che, non avendo disputato ancora un minuto di una gara a livello senior con l’Italia, potrebbe anche optare per la nazionale della Nigeria, considerando che è nato a Verona (il 28 novembre 2002, quindi non ha ancora vent’anni) da genitori nigeriani ed è quindi in possesso del doppio passaporto. Le “Super Aquile” ci proveranno, ma i sogni del bianconero restano ancora adesso tinti di azzurro. Certo è che, dopo chiamate improbabili di italiani acquisiti, da Joao Pedro a Luis Felipe, un minutino nel prossimo impegno ufficiale Udogie lo farebbe, fossimo nei panni del ct Mancini, tanto per mettere la “bandierina” su un giocatore potenzialmente titolare nei prossimi dieci anni.

L’Udinese resta ai margini di questa “contesa”, osserva interessata soltanto il chilometraggio che le varie selezioni faranno fare a Udogie e a tutti gli altri nazionali in vista della ripresa del campionato, proprio a Verona nel primo lunedì del mese di ottobre. Impegnati al livello di Under 21 ci sono altri bianconeri: Samardzic domani nell’amichevole contro la Francia e gli irlandesi Ebosele e Abankwah (ai margini nelle scelte di Sottil) nel play-off degli Europei di categoria contro Israele.

A livello “maggiore” invece, Ebosse sarà con il Camerun contro l’Uzbekistan, sabato toccherà alla Slovenia di Bijol e Lovric, opposti alla Norvegia in Nations League, nella notte italiana all’1.30, in Florida, l’Argentina di Nehuen Perez sfiderà la Giamaica.