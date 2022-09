Apu, assalto alla Supercoppa

Venerdì di passione per l’Apu Old Wild West, che oggi alle 18.45 affronta San Severo all’Unieuro Arena di Forlì nella semifinale di Supercoppa. Una manifestazione da vincere, anche se l’obiettivo stagionale è la promozione, se non altro per riprovare la piacevole sensazione di sollevare un trofeo.

LA VIGILIA

Dodici i giocatori bianconeri partiti per il ritiro di Milano Marittima. Oltre ai dieci senior utilizzati in Supercoppa e all’Under Fantoma, c’è Briscoe. La decisione definitiva in merito a un utilizzo dell’esterno americano verrà presa al termine della seduta d’allenamento che Udine svolgerà questa mattina a Ravenna, ma si va verso un’esclusione. Non è una bocciatura, bensì una decisione di buon senso: in primis perché gli altri senior sono più avanti nella condizione e si sono meritati sul campo le Final Four, poi perché due potenziali partite nel giro di 24 ore esporrebbero Briscoe al rischio infortuni.

LE CHIAVI

Oggi più che mai si gioca una partita da vincere in difesa. Boniciolli ripete dopo ogni partita quanto sia importante tenere gli avversari attorno a quota 60, finora la media dei punti subiti dall’Apu è di 65, mentre i punti segnati a partita sono 76. Cifre molto simili per San Severo, che in media ha incassato 66 punti e ne ha realizzati 73.

Un altro dato di cui tener conto è quello degli uomini impiegati finora. Udine ne ruota dieci, con minutaggio ben bilanciato in tutti i ruoli, San Severo ha utilizzato finora otto uomini per almeno 18 minuti a partita, più altri due per 12 minuti. Roster piuttosto profondi su ambo i lati, la differenza la dovrà fare la qualità: l’Apu ha Mussini in grande spolvero e Nobile arma tattica sempre affidabile, oltre a uomini di classe come Gaspardo e Mian. Sono loro, insieme al trottolino Sherrill, a dover trascinare la squadra bianconera.

GLI AVVERSARI

San Severo non è un team di grande appeal, ma guai a sottovalutare i pugliesi, che insieme all’Apu sono gli unici a essere approdati in semifinale vincendo tutte le partite. Dimenticatevi la sfida play-off di maggio, i gialloneri hanno fatto tabula rasa. La squadra allenata dall’ex Eurobasket Roma Damiano Pilot ha una struttura più classica rispetto a quella atipica che mise in difficoltà Udine sul suo campo. Fabi e compagni alternano con gioco esterno (36% da tre) e gioco interno, sfruttando i lunghi Lupusor, Cepic e Daniel. Quest’ultimo, in particolare, sarà un cliente difficile per Cusin e Pellegrino, attesi al primo vero crash test della stagione. Il tallone d’achille dei gialloneri è da cercare nelle palle perse: ben 15.5 di media nelle prime quattro gare.

FINAL FOUR ONLINE

Le semifinali Udine-San Severo e Cantù-Cremona vengono trasmesse in diretta streaming su LnpPass, sul sito della Lega Nazionale Pallacanestro, previa sottoscrizione di abbonamento specifico. Chi volesse recarsi a Forlì per seguire l’Apu può acquistare i biglietti in prevendita sul sito www.ticketmaster.it.