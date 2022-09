Buratti e il sogno Mondiale: il Friuli farà le ore piccole

Stanotte in parecchi staranno svegli, sin dalle tre di mattina in Friuli, per seguire l’arrivo della prova della Nazionale Under 23 ai Mondiali di ciclismo, a Wollongong, a sud di Sidney, in Australia. Il buttriese Nicolò Buratti, portacolori del Cycling Team Friuli, protagonista di un’estate eccezionale per risultati e continuità di rendimento, è una delle punte della squadra azzurra, diretta dal Commissario Tecnico Marino Amadori. «È il mio primo mondiale – riconosce Nicolò –: lo stato di forma è buono, mi sono preparato nel migliore dei modi e confido in una buona prestazione mia personale e di tutta la squadra».

Davide De Pretto, Martin Marcellusi, Lorenzo Milesi e Nicolò Parisini sono gli altri atleti che il Ct ha scelto per andare a caccia del titolo mondiale, dopo che già nel 2021 l’Italia aveva conquistato l’iride Under 23 con Filippo Baroncini, trionfatore a Leuven, nelle Fiandre. «Dispiace sempre lasciare fuori qualcuno – ha spiegato Amadori – Busatto e Piganzoli (gli esclusi della vigilia, ndr) hanno dimostrato di avere gamba e condizione. Ma si corre in cinque e credo che questa sia la squadra migliore stante le caratteristiche del percorso».

Gli azzurrini sono in Australia già da qualche giorno per acclimatarsi, ambientarsi al fuso e per saggiare il tracciato sul quale si corre stanotte. Diciassette chilometri, su un percorso cittadino, da percorrere dieci volte per 170 chilometri di gara: strade larghe, curve veloci e lunghi rettilinei che favoriscono le alte velocità. Sul tracciato di Wollongong c’è un’unica salita, di circa un chilometro, salendo in cima al Mount Pleasant, con una pendenza media del 7,7% e una pendenza massima del 14 per cento.

«Il meteo non è dei migliori – aggiorna ancora Buratti –: la gara sarà dunque ancora più dura e selettiva. Si toccano poco i freni e la differenza si può fare davvero solo nell’unica salita. È un Mondiale, ci sono corridori del circuito World Tour, che dovrebbero essere considerati tra i favoriti. Tanti altri corrono comunque anche nel circuito Professional, tanto che ci attende una gara dura».

La Nazionale italiana forse non ha i favori del pronostico, però è anche vero che già nel 2021, in occasione della vittoria di Baroncini, gli azzurrini hanno saputo sfruttare benissimo la propria condizione di outsider. Stanotte, soprattutto in caso di arrivo in volata ristretta, il Nicolò Buratti visto nell’ultimo mese, con le vittorie in serie a Poggiana, Capodarco, Rovescala e al Giro del Friuli Venezia Giulia Under 23 ed élite, può a buon diritto essere considerato uno dei possibili protagonisti. «Affronteremo la gara all’attacco – anticipa ancora l’azzurrino friulano –. Sulla carta, uno come l’olandese Olav Kooij, che corre e vince con la Jumbo Visma, è difficilmente battibile in volata e andrà anticipato».

Tradotto: la Nazionale Under 23 stanotte in Australia proverà a forzare i ritmi, magari a generare una fuga che possa permettere agli azzurrini di selezionare il gruppo, tenendo i principali velocisti avversari lontani dalle opportunità di vincere allo sprint. E, se Nicolò Buratti sarà davanti al momento giusto, allora si può provare a sognare in grande.

Ci sono dieci ore di fuso orario tra l’Australia occidentale e il Friuli. La gara degli Under 23 scatta alle 13 ora locale a Wollongong, quindi le 23 di mattina da noi e l’arrivo è previsto quatto ore dopo. La prova degli U23 sarà preceduta da quella degli Juniores: in gara Dario Igor Belletta, Simone Gualdi, Federico Savino, Matteo Scalco e Giovanni Zordan.