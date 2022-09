Buttrio, ultimo sforzo se batte Colorno domenica è in serie B

White Sox Buttrio a un passo dalla serie B di baseball. I buttriesi sono infatti riusciti a espugnare, nella gara uno della finalissima play-off, il campo del Colorno, in provincia di Parma, e domani si giocheranno il tutto per tutto in una giornata che potrebbe essere di quelle da ricordare.

In Emilia i friulani si sono imposti per 8-1 battendo una formazione che, in questa stagione, non aveva perso neppure una partita. I White Sox sono entrati sul diamante senza timore e hanno messo a segno una prestazione da grande squadra. «La difesa in generale – commenta coach Lopez Rivero Osbel – ha lavorato benissimo, Barchetta ha lanciato in modo perfetto, con controllo e dominio della zona, incassando, in nove inning, un solo punto.

Dal punto di vista offensivo ho visto un buon gioco tattico. Il fuoricampo interno di Battista ci ha portato sei degli otto punti complessivi. Importanti anche le valide di Dose e Barchetta. Tutti hanno fatto la loro parte ma i migliori sul diamante sono stati proprio Barchetta e Battista, che si è mosso bene anche in difesa. Sono contento perché si è visto il lavoro fatto in allenamento».

Ora i friulani sono attesi dalla partita più importante, che si disputerà domani, alle 15, sul campo di Buttrio. In qualsiasi caso tutto si giocherà nella giornata di domani. In caso di vittoria del Colorno, infatti, la bella che deciderà la promozione si disputerà sullo stesso campo alle 19.

«Ci aspettiamo un grande tifo – afferma il presidente dei White Sox Maurizio Rizzi – a suggellare un progetto giovani che sta continuando a dare grandi soddisfazioni. L’età media del roster, infatti, è al sotto dei 18 anni ed è pazzesco che ragazzi di 15, 16 e 17 anni si stiano giocando da veri protagonisti i play-off di serie C».

La portata delle vittorie ottenute dai buttriesi viene ancora evidenziata dalle parole del presidente: «Il lanciatore del Colorno è un giocatore molto esperto, basti pensare che ha militato anche in A1, ma i nostri ragazzi gli hanno battuto un fuoricampo interno e un doppio. I giovani White Sox stanno crescendo giorno dopo giorno e siamo molto fiduciosi per il futuro».

Dopo aver concluso al primo posto il proprio girone, il club di Buttrio è riuscito a sconfiggere il Redupuglia approdando in finale: un risultato inaspettato perché la società aveva deciso di rinunciare alla serie B proprio per dedicarsi con più energie alla crescita delle nuove leve. I ragazzi hanno dimostrato che la scelta e stata azzeccata e domani proveranno a mettere la ciliegina sulla torta.